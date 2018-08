Il messaggio della sorella di Demi Lovato per il suo compleanno ti farà piangere

Cos’è successo a Caterina Balivo? Il messaggio misterioso della presentatrice fa preoccupare i fan : Caterina Balivo spaventa i fan, la presentatrice Rai ed il suo post misterioso su Instagram Caterina Balivo è in ‘ferie’. Dalla meta delle sue vacanze la bellissima presentatrice manda un messaggio social misterioso che fa preoccupare i fan. La conduttrice, che in questa stagione non sarà più al timone di ‘Detto Fatto’, scrive su Instagram: “stamattina sorrido per dire grazie alla vita…un giorno vi ...

Crollo ponte Genova – Il messaggio dei tifosi della Fiorentina : “a prescindere dal rinvio - noi non ci saremo” : Il messaggio dei tifosi della Fiorentina dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova: niente trasferta per i viola “Domenica la tifoseria viola non presenzierà alla trasferta di Genova, a prescindere dal rinvio o meno della partita. Silenzio e rispetto“. I tifosi della Fiorentina e in particolare i viola club delle curve Fiesole e Ferrovia annunciano, in una nota, che non prenderanno parte alla trasferta di domenica prossima a ...

Sospiro di sollievo per Selvaggia Lucarelli - ritrovata la madre scomparsa ieri : il messaggio della giornalista : La madre di Selvaggia Lucarelli, di cui si erano perse le tracce ieri, è stata ritrovata grazie ai vigili del fuoco: il messaggio confortante della giornalista sui social “?Mia madre è stata ritrovata ora dall’elicottero dei vigili del fuoco, era nei pressi di Monteodorisio camminando nelle campagne. Sta bene. Grazie a tutti”. Così Selvaggia Lucarelli avvisa sui social che sua madre, che ieri si era allontanata ...

Pique lascia la Nazionale. Ecco il messaggio della compagna Shakira [FOTO] : 1/8 5. Shakira (Gerard Pique) ...

Matteo Trentin sul tetto d’Europa – I piccoli Giovanni e Jacopo incollati al televisore : il messaggio della compagna è tenerissimo [FOTO] : Il dolcissimo post della compagna di Matteo Trentin dopo la vittoria nella prova su strada agli Europei di ciclismo 2018 di Galsgow Oro strepitoso, ieri nella prova su strada agli Europei di ciclismo 2018 di Glasgow, per Matteo Trentin. Dopo un periodo complicato, tra infortuni e recuperi, l’azzurro ha tagliato ieri per primo il traguardo, col volto ricoperto di fango, sotto la pioggia, alzando le braccia al cielo per un trionfo dal ...

Rocio Muñoz Morales conferma la gravidanza : il messaggio commovente della compagna di Raoul Bova : Rocio Muñoz Morales conferma la gravidanza annunciata dalla rivista di gossip, la bellissima compagna di Raoul Bova è incinta di 5 mesi Rocio Muñoz Morales è incinta di 5 mesi. La bellissima compagna di Raoul Bova, dopo Luna avuta dall’attore, è di nuovo in dolce attesa. La modella è stata beccata dai paparazzi una settimana fa con un pancino rotondo (vedi qui), ora però è propri Rocio ad annunciare la sua gravidanza. ...

Rick Gener è morto suicida - lo “Zombie Boy” di Lady Gaga aveva solo 32 anni : il messaggio della cantante : Lady Gaga esprime tutto il suo dolore per la morte di Zombie Boy, Rick Gener è morto suicida all’età di 32 anni “Il suicidio del amico Rick Gener, Zombie Boy, è devastante. Dobbiamo lavorare di più per cambiare la cultura, portare la salute mentale in prima linea e cancellare lo stigma che non possiamo parlarne. Se soffrite, chiamate un amico o la vostra famiglia. Dobbiamo salvarci a vicenda”. Così Lady Gaga commenta la ...

"Solo marinai italiani sulla mia nave". Ma il codice etico della Onorato nasconde un messaggio politico : Oltre ad essere la nave ro-ro più grande del Mediterraneo, con i suoi 209 metri di lunghezza e 4.200 metri lineari di capacità di carico, la Maria Grazia Onorato (così chiamata in onore della madre dell'armatore), appena varata nei cantieri tedeschi Flensburger, "è anche il mio manifesto politico".Lo ha detto durante il discorso di rito, Vincenzo Onorato, presidente del gruppo Onorato Armatori (Moby, Tirrenia e ...

Laura Chiatti dà una lezione al direttore della rivista di gossip : 'ma quale pancetta?! Sta lanciando un messaggio sbagliato' : 'S ono scatti modificati', ha infatti affermato la Chiatti accusando il giornale di cronaca rosa. Alle accuse dell'artista italiana ha risposto Mayer in persona, che a sua volta ha accusato la moglie ...

Laura Chiatti dà una lezione al direttore della rivista di gossip : “ma quale pancetta?! Sta lanciando un messaggio sbagliato” : Laura Chiatti si scaglia ancora contro il direttore del giornale che l’ha sbattuta in prima pagina con una pancia finta Laura Chiatti mostra la sua pancia piatta, dopo che il direttore del giornale di gossip ha ribadito la sua posizione per quanto riguarda le foto pubblicate. L’attrice italiana, sbattuta tra le pagine di ‘Di Più‘, era stata fotografata con una pancia rotonda, per cui si era ipotizzata la sua terza ...

BUFALA RADIAZIONI : “CONTROLLATE SU GOOGLE - NASA E BBC”/ messaggio su WhatsApp : gli elementi della fake news : Raggi cosmici e RADIAZIONI per l'eclissi di Luna, ma è una BUFALA su WhatsApp. “Oggi spegnete i cellulari”, ma è una fake news del 2016. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Clara Sereni è morta/ Chi era? Il messaggio del presidente della Repubblica - Sergio Mattarella : Clara Sereni è morta, chi era? La scrittrice di Casalinghitudine aveva settantadue anni e viveva a Perugia, ma era nata a Roma. Era la figlia dell'ex dirigente Pci Emilio Sereni.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:36:00 GMT)

Il messaggio di Mattarella sull'invasione russa della Crimea. Per non avere dubbi : Ma per fortuna dall'Europa arrivano segnali incoraggianti: 'Sessantacinque milioni di profughi nel mondo danno la misura di un fenomeno epocale. Tante volte l'Italia ha chiesto all'Ue responsabilità ...