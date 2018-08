Il governo chiede 2 miliardi Ma Autostrade dà 500 milioni

Crollo Ponte Genova - Bucci : “Chiederemo i fondi al governo ogni 3 mesi” : Anche il sindaco di Genova Marco Bucci partecipa oggi al Consiglio dei ministri straordinario per far sì che venga approvata la nuova richiesta di finanziamento da 30 milioni per la gestione dell’emergenza. “Poi – ha spiegato il sindaco prima della riunione – faremo seguire altre richieste ogni tre mesi per il prossimo anno e mezzo, per gestire la ricostruzione fino al ritorno della normalità”. Le priorità ...

Crollo Ponte Genova : la Regione chiede altri 30 milioni al governo : Ammonta a 30 milioni la richiesta che Regione Liguria ha avanzato al Consiglio dei ministri. “Si tratta di una cifra legata sempre alla fase della gestione dell’emergenza”, ha spiegato il governatore Giovanni Toti, nel punto stampa insieme al presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. “Non stiamo ancora parlando di una fase di ricostruzioni – dice Toti – Sono soldi che, ...

Riforma pensioni 2018/ Confsal chiede al governo cambiamenti della Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Confsal chiede al Governo cambiamenti della Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 agosto(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:14:00 GMT)

Crollo del ponte a Genova - il governo chiede le dimissioni di Autostrade : ...

Toti chiede al governo nuove infrastrutture : Ora la Liguria rischia l'isolamento. Il ponte Morandi, che ieri si è sbriciolato poco prima di mezzogiorno facendo crollare 200 metri dell'A10, è uno snodo strategico della mobilità ligure. Il ...

governo chiede parere ad avvocatura sulla gara Ilva : Il vicepremier Di Maio scrive all'avvocatura dello Stato per chiedere se ci siano i presupposti per revocare la gara sull' Ilva aggiudicata ad ArcelorMittal oppure no. E nei giorni di Ferragosto, ...

Toninelli chiede aiuto alla "Crusca" : via il burocratese dalle comunicazioni del governo : Siglato un protocollo d'intesa tra il ministero delle infrastrutture e l'accademia della crusca. L'istituzione...

governo - per la comunicazione Toninelli chiede una mano all'Accademia della Crusca : MILANO - Parola d'ordine: basta burocratismi e tecnicismi. Linguaggio chiaro, comprensibile e sintetico. Così dovrebbe essere la comunicazione governativa secondo il ministro delle infrastrutture ...

Nomine Rai - Marcello Foa “rispetto tutti - non sono Belzebù”/ Ultime notizie : cosa chiede Berlusconi al governo : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:23:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Cida chiede al governo una profonda revisione (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e QUOTA 100, oggi 29 luglio. Cida chiede al Governo una profonda revisione. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 05:42:00 GMT)

Pensioni anticipate - la CGIL chiede al governo l'uscita a 62 anni o la Quota 41 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 27 luglio 2018 vedono la CGIL ribadire le proprie richieste al Governo per l'avvio dei pensionamenti flessibili a partire dai 62 anni di eta' o dai 41 anni di contribuzione [VIDEO] senza l'applicazione di ulteriori vincoli di uscita. Nel frattempo dai Comitati si evidenzia la necessita' di separare previdenza e assistenza così come previsto all'interno della legge di bilancio 2018, mentre in campo ...

Il silenzio assordante di Larino : in migliaia per ricordare Michele Cesaride e chiedere al governo e alla Regione che la sanità pubblica ... : In migliaia tra le strade di Larino per partecipare al dolore della famiglia Cesaride e per protestare contro la riorganizzazione sanitaria in Molise. A scendere in piazza tanti cittadini, oltre mille,...

Italia - imprese bonsai - ma con performance da giganti. CGIA chiede al governo puntualità nei pagamenti PA e meno tasse. : Grazie al ruolo e al peso di molte grandi imprese pubbliche e private , Montedison, Eni, Montefibre, Pirelli, Italsider, Alumix, Olivetti, Angelini, etc., , l'economia del Paese ruotava attorno a ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e non solo : Cgil chiede confronto con governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 14 luglio. Le dichiarazioni di Roberto Ghiselli, che chiede un confronto al Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:17:00 GMT)