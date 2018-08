Il gesto di solidarietà di Ermal Meta per le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova

optimaitalia

(Di martedì 21 agosto 2018) Ildidiè rivolto a tutte ledi, tragicamente crollato nella mattinata del 14 agosto. Stando alle ultime notizie, sembra che il ricavato del concerto di Alassio sia da devolvere alledel, in segno di vicinanza alla popolazione colpita dal dramma e ancora profondamente scossa per quanto accaduto solo pochi giorni fa.L'artista di Fier si era già espresso in merito alla tragedia con un post sui suoi canali social nel quale aveva voluto dire la sua sulle responsabilità del, esprimendo la sua vicinanza a coloro che in prima persona sono statidel dramma. Lo stato ha l’obbligo morale e civile di occuparsi della nostra sicurezza. Questo significa anche e soprattutto fare manutenzione. Sarò passato centinaia di volte su quele mi vengono i brividi al pensiero di chi era lì sopra in quel momento. ...