Il futuro della autostrade italiane e Moody' s che dà altro tempo al governo Di cosa

La voce della Politica Speranza domani al meeting di cl a rimini parlera' di futuro del sud : "Prosegue nel territorio lucano l'azione di radicamento territoriale di Articolo Uno- MDP- verso la costituente del partito di Liberi e Uguali". Lo comunica l'ufficio stampa di Articolo Uno- Mdp- di ...

Buche e auto in sosta : in bilico il futuro della pista ciclabile che porta a Capostrada : Pistoia, l'assessore Bartolomei: 'Il Comune valuterà se il tratto finale dopo il Ponte Europa abbia ancora senso'

Armi autonome e intelligenti : il futuro della guerra è già qui : Il ruolo della politica. Per addestrare alla guerra un sistema di intelligenza artificiale non serve nulla che non sia disponibile già oggi: per esempio i più avanzati videogiochi di combattimento, ...

La frenata di Conte su gasdotto Tap e Putin nasce per avere il sostegno sul futuro della Libia : Dietro le quinte di questo viaggio di Giuseppe Conte si agitano i timori sui rapporti tra Matteo Salvini e la Russia di Vladimir Putin. Sono inquietudini che attraversano le fasi preparatorie della visita, portate sui tavoli organizzativi dai delegati alla sicurezza della Casa Bianca, gli uomini che per conto di Donald Trump lavorano giorno e notte...

Jane Austen - scoperto il primo lettore della scrittrice : il futuro e detestato re Giorgio IV : Il mondo dei ricercatori letterari è in subbuglio. Per una scoperta avvenuta nel castello di Windsor che riguarda l’artista considerata “la madre del romanzo inglese del XIX secolo”. Il primo acquirente e lettore di Jane Austen (1775-1817) fu probabilmente un sovrano che la scrittrice britannica detestava: il Principe Reggente, il futuro Giorgio IV. È quanto ha rivelato una recente scoperta compiuta nei Royal Archives inglesi ...

Maria De Filippi con Temptation island - il passepartout per il futuro della Tv generalista : Mentre si discute intensamente, come direbbe il buon Julio Iglesias, con il corpo e con la mente, sul futuro della governance Rai giallo-verde, c'è chi la televisione la fa e la cuce come un buon vecchio sarto confeziona un abito su misura per il proprio cliente, disposto a pagare qualche euro in più, ma certo di avere addosso un capo all'altezza delle sue aspettative.Nel caso specifico ci riferiamo a Temptation island, il programma ...

Totti - il futuro e la maglia numero 10 della Roma : “ecco a chi la porterei fino in aeroporto! Io allenatore?” : Confessioni e chiacchiere con i fan: Totti risponde alle domande di suoi tifosi su Twitter Giornata di chiacchiere per Francesco Totti con i fan: l’ex capitano della Roma ha risposto su Twitter alle domande dei suoi tifosi, raccontando i suoi pareri sulle novità della squadra giallorossa, ma anche svelando qualche dettaglio importante sul suo futuro. Foto LaPresse – Tano Pecoraro Totti ha parlato di Coric e Pastore: “non ...

Marcello Foa - chi è il futuro presidente della Rai : Dieci giorni fa Foa ha querelato l' Espresso per un articolo di Vittorio Malagutti sulla rete dei sovranisti europei, un articolo sul tema dei rapporti tra il mondo leghista, quello M5S e la Russia. ...

Generiamo il futuro : il mondo delle scienze della vita si dà appuntamento a Siena : “Generiamo il futuro”. È questo il titolo della prima conferenza sulla ricerca nelle scienze della vita in Toscana, in programma a Siena il 14 e 15 settembre prossimi. L’iniziativa, organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences, si svolge nell’ambito dell’evento informativo annuale del Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), quest’anno dedicato alle ...

Nuova Audi Q3 : il SUV della Casa dei Quattro anelli imbocca la strada per il futuro [FOTO] : Le soluzioni d’infotainment di categoria superiore connettono il SUV compatto della Casa tedesca al mondo esterno, mentre nuovi sistemi ausiliari offrono assistenza in qualsiasi fase della guida. Giunta alla seconda generazione, la Nuova Audi Q3 si presenta più accattivante dal punto di vista estetico, oltre a offrire una praticità d’uso superiore grazie allo spazio generoso, alla versatilità degli interni e ai molteplici dettagli pratici. ...

La voce della Politica Matera - Giordano - Ugl - : "Nessun futuro della città" : ... di condividere programmi che potessero portare un contributo seguito all'azione amministrativa, sempre tenendo presente il bene primario che è la crescita del mondo imprenditoriale Materano: eravamo ...

Renzi : "Il titolo della Leopolda? Ritorno al futuro" : "Segnatevi il 19, 20 21 ottobre, la Leopolda numero 9, la prova del nove. Avrà come titolo ' Ritorno al futuro '". E' quanto ha annunciato Matteo Renzi nel corso di una diretta su Facebook, chiamando ...

Fca - inizia l'era Manley nel segno della continuità. Elettrico e lusso nel futuro - dubbi sulle alleanze. Titoli in rosso : LE REAZIONI IN BORSA: FCA / FERRARI / CNH / EXOR LE REAZIONI Politica e mercato si concentrano sulle vicende del Lingotto. Il vicepremier Luigi Di Maio dice che 'dobbiamo essere preoccupati' ma al ...

