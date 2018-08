Il Codacons distrugge DAZN e Sky | diritti tv sempre più nel caos

sportfair

(Di martedì 21 agosto 2018)nel mirino delassieme a Sky per alcune procedure che a detta dell’associazione consumatori non sono del tutto lecite Un comunicato delaccende i riflettori sul caso. Diversi utenti si sono lamentati del servizio nelle scorse giornate ed ora l’associazione consumatori ha preso in mano la situazione con una nota dal titolo già di per sè molto duro: “DENUNCIAMO PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E PUBBLICITÀ INGANNEVOLE. UTENTI DEFRAUDATI E DISORIENTATI, INCREDIBILE CHE I CONSUMATORI CONOSCANO IL PREZZO MA NON LE PARTITE CHE VEDRANNO”, ci va giù duro il. Di seguito il comunicato completo. “Di fronte alla questione deitelevisivi e delle pay-tv ilha deciso di intervenire con un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole. Il, quale strumento ...