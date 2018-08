Il cervello dell’uomo è così grande a causa di un “errore” genetico : (foto: iLexx/iStock / Getty Images Plus) Il cervello umano è più grande di quello di altri primati. Ma non è sempre stato così: durante l’evoluzione le sue dimensioni sono circa triplicate. Questi cervelloni (per dimensioni più che per maggiore intelligenza) potrebbero essere il frutto di un processo che vede coinvolti tre specifici geni, associati alla produzione di neuroni durante lo sviluppo cerebrale. A svelarlo sono due studi guidati ...

Alessio Figalli re della matematica : 'Non sono un cervello in fuga - torno spesso dai miei amici' : È un momento eccezionale che ricorderò per tutta la mia vita'. E' visibilmente emozionato il Alessio Figalli. Il matematico è nato a Roma il 2 aprile 1984, da Giuseppina Carola, insegnante di lettere ...

Il cervello funziona meno col caldo / Le capacità diminuiscono con l'aumento delle temperature : Il cervello funziona meno col caldo, le capacità diminuiscono con l'aumento delle temperature. Uno studio è stato effettuato sulle capacità di calcolo di due gruppi di studenti.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:22:00 GMT)

Taylor Swift realizza il sogno di una fan malata di cancro al cervello : foto dell’incontro con Lexi : Taylor Swift ha realizzato il sogno di una fan malata di cancro al cervello, la ventunenne Lexi Caviston, facendole una sorpresa su richiesta dei suoi amici. La popstar ha risposto ad una campagna che ha trovato visibilità sui social per iniziativa della giornalista americana Meghan McCain, intenzionata ad aiutare amici e conoscenti della ragazza, impegnata in una lotta con un cancro molto aggressivo, a regalarle un incontro con la ...

Ricerca : scoperto il gene che guida il destino delle staminali nel cervello : L’esistenza di cellule staminali in alcune regioni del cervello dei mammiferi adulti è un dato ormai assodato, ma c’è molto da conoscere sui fattori che regolano l’attività del processo di neurogenesi, sia in condizioni fisiologiche che in caso di patologia. Il gruppo di Ricerca guidato da Silvia De Marchis del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (Nico) e del dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei distemi ...

Scoperto il meccanismo molecolare delle metastasi nel cervello : Torino, 5 lug., askanews, - Scoperto il meccanismo molecolare che provoca la crescita delle metastasi nel cervello, provenienti da tumori del polmone e della mammella. Lo studio, effettuato dalla ...

Ricerca italo-spagnola scopre meccanismo causa delle metastasi al cervello : La crescita delle metastasi nel cervello provenienti da tumori del polmone e della mammella è facilitata dalla presenza di un fattore molecolare, non tanto sulle cellule tumorali stesse, ma su cellule del cervello sano, che erano considerate una barriera difensiva. Lo hanno scoperto la Neuro-oncologia dell'ospedale Molinette di Torino e i Ricercatori del Cnr di Madrid. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Medicine, può ...

Scoperto il “pregiudizio della percezione” : ecco come il cervello “ansioso” spesso esagera nel valutare i rischi : Una ricerca della Harvard University, della University of Virginia, della Dartmouth University di Hanover e della New York University, pubblicata su “Science”, si è soffermata sul “pregiudizio della percezione“, che può influenzare una vasta gamma di decisioni importanti. Le persone possono essere ingannate dalle proprie percezioni e spesso gli stimoli pericolosi vengono ingigantiti, anche quando sono minimi. Un team di ...

Cancro al cervello - “vaccino della poliomelite geneticamente modificato migliora sopravvivenza” : Una terapia che sfrutta il poliovirus efficace per trattare il Cancro al cervello. Il trattamento sviluppato al Duke Cancer Institute (Usa) ha garantito un miglioramento significativo della sopravvivenza a lungo termine nei pazienti con glioblastoma ricorrente, con un tasso di sopravvivenza a tre anni del 21%. Comparativamente, solo il 4% dei pazienti con lo stesso tipo di tumore cerebrali risulta vivo dopo tre anni, quando sottoposti alla ...

Una terapia che sfrutta il poliovirus efficace per trattare il cancro al cervello. Il trattamento sviluppato presso il Duke Cancer Institute ha garantito un miglioramento significativo della sopravvivenza a lungo termine nei pazienti con glioblastoma ricorrente, con un tasso di sopravvivenza a tre anni del 21%. Comparativamente, solo il 4% dei pazienti con lo stesso tipo di tumore cerebrali risulta vivo dopo tre anni, quando sottoposti alla ...

Gli effetti delle critiche dei genitori sul cervello dei bambini : I figli dei genitori molto critici diventano meno attenti alle espressioni facciali delle persone, e di conseguenza alle emozioni corrispondenti. A dirlo è un team di ricercatori dell’Università di Binghamton (New York), che ha compiuto un’approfondita analisi delle risposte cerebrali di un gruppo di bambini dinanzi a visi che esprimevano diversi stati emotivi e ha messo in luce un trend comune dei bambini con genitori più propensi alla ...

Dislessia : si può curare attraverso il cervello/ La scoperta dell’università di Washington : Dislessia: si può curare attraverso il cervello: la scoperta dell’università di Washington. Una ricerca di alcuni studiosi, hanno evidenziato forte correlazioni fra il cervello e la malattia(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:28:00 GMT)

Anatomia delle emozioni tra cuore - faccia e cervello : Comunque, per tutti vale quanto affermato da uno scrittore che non temeva la scienza, anzi la affrontava a viso aperto, Robert Musil. 'Poiché sono flusso continuo, i sentimenti non si lasciano ...