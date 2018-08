I segni zodiacali più avventurosi e divertenti

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 18 agosto 2018 : Capricorno alti e bassi - gli altri segni zodiacali? : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi sabato 18 agosto 2018, previsioni segno per segno: Capricorno alti e bassi in questo momento, Bilancia progetti in atto, tutti gli altri segni zodiacali?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 06:20:00 GMT)

I 4 segni zodiacali più pessimisti : Non rimanete mai sorpresi se qualcuno vi lascia o vi abbandona, senza farsi più sentire? Ogni cosa che non va è un sospiro di rassegnazione? Ogni bicchiere per voi è sempre mezzo vuoto? Insomma, vi sembra che sopra di voi aleggi la celebre nuvola di Fantozzi, alla quale ormai siete abituati e anzi, vi sentite persi senza? Bene, allora è probabile che questo atteggiamento non sia colpa vostra, ma solo appartenete alla schiera dei segni zodiacali ...

I 5 segni zodiacali più superstiziosi : Sono quelli che a un vetro rotto oppongono la massima sventura. Magari non 7 anni di guai ma quasi. O che, come superstizione vuole, fanno le corna a ogni occasione necessaria o si maledicono per aver incrociato il famigerato gatto nero che attraversa (povero). Tutti noi, in un modo o nell’altro, siamo almeno un po’ superstiziosi. Ciascuno si costruisce addirittura le proprie pratiche e gli amuleti personali, per scacciare la sfortuna, i cattivi ...

Paolo Fox/ Oroscopo oggi 14 luglio 2018 e previsioni : Bilancia - Scorpione - Toro e gli altri segni zodiacali : Oroscopo di Paolo Fox e previsioni di oggi sabato 14 luglio 2018 segno per segno: Capricorno giornate di recupero, Sagittario al top e gli altri? Toro fine settimana tormentato(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:21:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo oggi 12 luglio 2018 - previsioni : Aquario - Pesci e gli altri segni zodiacali. Chi al top? : Oroscopo di Paolo Fox di oggi giovedì 12 giugno 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele: i Gemelli non si accontentano, vogliono di più. Capricorno stanco, tutti gli altri.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:23:00 GMT)

Quali sono i segni zodiacali che apprezzano essere single? : essere single può essere un tale sollievo a volte. Se vi state staccando da una relazione in cui tutto era ormai asfissiante, stagnante, stancante, ora potrete concedervi un po’ di pausa, per resettare la bussola interna, essenziale per tornare in sintonia con voi stesse. LEGGI ANCHEIl fidanzato perfetto per ogni segno zodiacale Per i segni zodiacali che amano essere single, stare da soli è la condizione che più li diverte. Ciò non ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 25 giugno 2018 : Gemelli - Cancro e le previsioni degli altri segni zodiacali... : Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 25 giugno 2018, a LatteMiele. Analisi segno per segno: l'Ariete vive una situazione di cielo molto favorevole, il Toro pronto per novità.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:08:00 GMT)