I morti per la piena del Raganello

Gole del Raganello - morti 11 escursionisti. Si cercano dispersi : I soccorritori hanno lavorato tutta la notte. Uno dei feriti è deceduto in ospedale a causa del trauma toracico riportato

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 10 morti e 6 dispersi - 23 persone tratte in salvo dalle gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 10 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Sei di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

