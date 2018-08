I migranti ancora a bordo della Diciotti e gli attacchi hacker a Microsoft

Ancora spari contro migranti : operaio indiano ferito da piombini : L'uomo era in bicicletta quando è stato colpito. E' il terzo episodio in poco tempo che avviene nella zona

La nave Diciotti ancora senza un porto - Salvini : “L’Ue intervenga o riportiamo i migranti in Libia” : Non ha ancora trovato una soluzione la vicenda di nave Diciotti, finita al centro di un braccio di ferro Italia-Malta e da quasi quattro giorni al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo. «Diciotti dimostra che Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane. Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile...

migranti - nave Diciotti ancora in attesa al largo : ROMA Non ha ancora trovato una soluzione la vicenda di nave Diciotti, finita al centro di un braccio di ferro Italia-Malta e da quattro giorni al largo di Lampedusa con 177 Migranti a bordo. Fonti ...

migranti - nave Diciotti è ancora senza un porto - Salvini : 'Ue intervenga o li ricondurremo in Libia' : Toninelli: "Il comportamento di Malta è inqualificabile, servono sanzioni" - "Diciotti dimostra che l'Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane. Il comportamento di Malta ...

La nave Diciotti ancora senza un porto - Salvini : “L’Ue intervenga o riportiamo i migranti in Libia” : Non ha ancora trovato una soluzione la vicenda di nave Diciotti, finita al centro di un braccio di ferro Italia-Malta e da quasi quattro giorni al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo. «Diciotti dimostra che Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane. Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile e...

migranti - "Diciotti"ancora aspetta porto : 16.30 Terzo giorno al largo di Lampedusa per la nave della Guardia Costiera Diciotti con a bordo 177 Migranti salvati nei giorni scorsi, tra cui 11 donne e alcuni minori. Altri 13 erano stati fatti sbarcare a Lampedusa perché bisognosi di cure. Non risulta ancora che sia stato deciso e indicato un porto di sbarco, mentre prosegue il braccio di ferro tra Roma e Malta. Ieri è intervenuto anche il Garante nazionale dei detenuti,Mauro Palma, che ...

migranti : nave Diciotti attende ancora un porto - 177 a bordo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - oltre 500 bambini migranti ancora non ricongiunti ai genitori : Più di 500 bambini migranti entrati illegalmente negli Stati Uniti sono ancora nelle mani autorità americane, a tre settimane dall'ordine di un giudice che obbliga il governo federale a riunire le ...

migranti - Aquarius ancora bloccata nel Mediterraneo. La ong denuncia : “I libici non coordinano più i salvataggi” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, Nick Romaniuk, coordinatore delle operazioni di ricerca e soccorso per SOS Mediterranée e Aquarius, spiega la situazione: “Abbiamo informato i centri di coordinamento italiano e maltese e che ci saremmo messi in una posizione di stand-by mentre cerchiamo di contattare altre autorità marittime competenti per provare a trovare un place of safety per sbarcare queste persone. Per il momento sia Malta ...

Aquarius ancora in alto mare. La Corsica disponibile ad accogliere i 141 migranti : Nessun porto in cui attraccare per la Aquarius dopo il 'no' delle autorità di Malta, Spagna e Italia, dopo il no della Gran Bretagna, sollecitata dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in considerazione del fatto che batte bandiera di Gibilterra. Si può ben dire "batteva" bandiera di Gibilterra, perché le autorità locali hanno deciso di revocare i permessi di navigare sotto il suo vessillo.Non si sblocca la ...

migranti : Salvini blocca ancora l'Aquarius. Toninelli : sbarchino a Londra : Il ministro dell'Interno prosegue la sua politica dei porti chiusi e nega, ancora una volta, lo sbarco dei profughi. Gli fa eco il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che spiega: "L'Ong Aquarius ...

De Rita : "Siamo ancora brava gente? Ecco come le tensioni sui migranti rischiano di cambiare la società italiana" : Le tensioni sollevate dalla questione migranti sembrano aver innescato profonde ripercussioni nel nostro tessuto sociale. Ne discorre egregiamente il professor Giuseppe De Rita , sociologo e fondatore ...

migranti - Salvini taglia ancora : "I 35 euro? Adesso li dimezzo" : Non solo 10 euro in meno. Sono di più i milioni che Matteo Salvini intende tagliare ai costi per l'accoglienza. Se nei giorni scorsi il ministro dell'Interno aveva detto di voler abbassare da 35 a 25 ...

Ancora spari contro migranti : due nuovi casi in poche ore : A Napoli un 22enne senegalese regolare in Italia è rimasto ferito. A Pistoia don Biancalani denuncia su Facebook: esplosi...