I mercati si fidano del governo L' euroscettico Bagnai ad Affari

Supermercati senza casse - Walmart e Microsoft sfidano Amazon : Amazon Go Presto negli Stati Uniti i negozi senza casse né cassieri di Amazon Go potrebbero avere dei rivali. Si tratta di Walmart che, secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, starebbe discutendo una possibile alleanza con Microsoft per adottare una serie di tecnologie che renderebbero possibile competere con la casa di Jeff Bezos su questo fronte. Secondo le fonti di Reuters, Microsoft starebbe lavorando da tempo a sistemi per aiutare ...