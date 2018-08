Huawei Mate 10 Pro si aggiorna con GPU Turbo e altre novità

Huawei Mate 20 : specifiche tecniche e immagini : Huawei Mate 20 è il prossimo top di gamma dell’azienda cinese di cui non si conosce ancora la data di presentazione, ma le specifiche (non ufficiali) sono ormai note. Grazie ad XDA Developers siamo in grado di vedere alcuni render del dispositivo della seconda azienda al mondo per vendita di smartphone. Huawei Mate 20: le immagini Huawei Mate 20, nome in codice “Hima”, è il prossimo top di gamma dell’azienda cinese molto ...

Ecco come potrebbe essere il nuovo Huawei Mate 20 Lite : Ecco alcuni nuovi render del presunto Huawei Mate 20 Lite, che fornirebbero anche delle indicazioni legate a funzionalità e specifiche tecniche. Lo smartphone potrebbe essere presentato entro qualche settimana. L'articolo Ecco come potrebbe essere il nuovo Huawei Mate 20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 potrebbe avere il notch di Essential Phone e un nuovo comparto fotografico : Dei recenti render svelano l'ipotetico design di Huawei Mate 20, vedendolo con un notch più piccolo e un nuovo comparto fotografico. L'articolo Huawei Mate 20 potrebbe avere il notch di Essential Phone e un nuovo comparto fotografico proviene da TuttoAndroid.

Conosciamo meglio Huawei Mate 20 Lite - prossimo best-buy del brand cinese? : Potreste essere tra gli utenti interessati all'acquisto di Huawei Mate 20 Lite, un dispositivo che non è ancora stato presentato, e che molto probabilmente anticiperà gli altri due fratelli Mate 20 e Mate 20 Pro. Il telefono dovrebbe integrare uno schermo LCD da 6.3 pollici (risoluzione di 2340 x 1080 pixel), il processore Kirin 710, 4 o 6GB di RAM, storage da 64GB, doppia fotocamera posteriore da 20 + 2MP, doppia fotocamera frontale da 24 + ...

Huawei Mate 20 Lite e la CPU Kirin 710 provati su Geekbench : Huawei Mate 20 Lite ed il suo presunto processore, ossia il Kirin 710, sono stati messi alla prova con il popolare test benchmark Geekbench L'articolo Huawei Mate 20 Lite e la CPU Kirin 710 provati su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Cortex A76 per il SoC Kirin 980 - niente A77 su Huawei Mate 20 e 20 Pro : Il nuovo SoC HiSilicon Kirin 980 potrà contare su core Cortex A76 e non A77 come precedentemente supposto. La conferma arriva direttamente da ARM, ma per tutti i dettagli dovremo attendere IFA 2018. L'articolo Cortex A76 per il SoC Kirin 980, niente A77 su Huawei Mate 20 e 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Quando e dove verranno presentati Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : i dettagli : Volevate sapere Quando sarebbero stati presentati Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro? I due dispositivi dovrebbero (almeno stando alle ultime voci trapelate) essere dati in pasto al pubblico il prossimo 16 ottobre in quel di Londra, e quindi distare 2 mesi esatti dal periodo attuale. Diverso il discorso relativo al Mate 20 Lite, che potrebbe essere svelato anche prima. Dei top di gamma di cui sopra va detto, come vi abbiamo qui raccontato, avranno ...

Reagisce bene Huawei Mate 10 Lite TIM ad Oreo : aggiornamento fin qui promosso : Sono buoni i feedback fin qui fatti registrare da Huawei Mate 10 Lite TIM, reduce, come sappiamo, dall'aggiornamento Oreo, concretizzatosi nella serie firmware RNE-L01 8.0.0.331(C55CUSTC55D1). Se qualcuno si è lamentato del fatto di non averlo ancora ricevuto, quelli che sono riusciti ad installarlo hanno notato degli effetti benefici, di certo non passati inosservati. La fluidità è risultata da subito migliorata, come vi avevamo già ...

Ecco la possibile data e luogo di presentazione di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro dovrebbero essere presentati ufficiale il prossimo 16 ottobre in un evento a Londra: scopriamo insieme gli ultimi dettagli sui due nuovi smartphone di Huawei. L'articolo Ecco la possibile data e luogo di presentazione di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli accessori di Huawei Mate 20 Lite : Roland Quandt su Twitter ha pubblicato alcune immagini che mostrano gli accessori ufficiali che saranno presumibilmente lanciati con Huawei Mate 20 Lite L'articolo Ecco gli accessori di Huawei Mate 20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Nel segno di Huawei Mate 20 Pro : chiariti gli ultimi dettagli : Saltano fuori nuove indiscrezioni su Huawei Mate 20 Pro, che dovrebbe presentare uno schermo AMOLED da 6.3 pollici con risoluzione 2K. Il dispositivo dovrebbe equipaggiarsi con il processore Kirin 980, il primo al mondo realizzato attraverso il processo produttivo a 7nm. Il telefono disporrà di un quantitativo RAM da 6 o 8GB, e da uno spazio di archiviazione da 128 e 256GB. La fotocamera principale sarà tripla, da 40MP e con certificazione ...

Huawei Mate 20 arriverà ad ottobre ed userà il SoC Kirin 980 - primo al mondo a 7 nm : Come già ampiamente detto nelle scorse settimane, il nuovo Kirin 980 rappresenta un'importante evoluzione per tutta l'industria della microelettronica, perché è il primo chip al mondo ad utilizzare ...

Arrivato su Huawei Mate 10 Lite TIM l’aggiornamento Oreo : rilascio dal 16 agosto : Era stato annunciato per il mese di agosto l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per Huawei Mate 10 Lite brand TIM, che puntualmente è Arrivato all'indomani del Ferragosto. Nella giornata di oggi, da nemmeno un'ora a questa parte, il rilascio ha avuto inizio attraverso la serie firmware RNE-L01 8.0.0.331(C55CUSTC55D1), dal peso generale di 2.96GB (cosa che dovrebbe spingervi a scaricarlo sotto rete Wi-Fi, onde evitare di perdere quasi 3GB di ...

Huawei Mate 20 dovrebbe avere un display da 6 - 25 pollici : Stando ad alcune indiscrezioni, le dimensioni del display della nuova gamma Huawei Mate 20 sarebbero state, perlomeno in parte, rivelate. I loro nomi […] L'articolo Huawei Mate 20 dovrebbe avere un display da 6,25 pollici proviene da TuttoAndroid.