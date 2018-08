“Ho lasciato fidanzato e lavoro per scegliere Dio” La nuova vita di suor Lucia | “Solo

F1 - Bottas non le manda a dire a Vettel : “Ho frenato tardi ma gli ho lasciato lo spazio per non colpirmi” : Il pilota finlandese ha parlato dell’incidente con Vettel avvenuto al via, spiegando il suo punto di vista sulla vicenda Il più arrabbiato della giornata non può che essere Valtteri Bottas, colpito da Vettel al via e costretto ad una gara di rimonta conclusa al settimo posto. Photo4 / LaPresse Un contatto, quello con il tedesco della Ferrari, che ha causato anche un danno al fondo della Mercedes del finlandese, che non è riuscito più a ...