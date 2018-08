Harry e Meghan | ferie d' agosto da George Clooney

Meghan e Harry in «luna di miele» da George e Amal Clooney sul lago di Como : Tra il viaggio solitario di Harry in Botswana e la fuga di Meghan in Canada, i duchi di Sussex si sono concessi una vacanzina insieme in Italia, sul lago di Como… indovinate a casa di chi? Dei Clooney, ovviamente. D’altra parte si sa che sono amici: George e Amal hanno anche partecipato al loro matrimonio. «I Clooney hanno invitato Harry e Meghan all’inizio dell’estate», racconta una fonte che preferisce mantenere ...

Meghan Markle e il principe Harry in luna di miele da Clooney e Amal : Il settimanale Chi rivela nel numero in edicola da mercoledì 22 agosto tutti i dettagli della luna di miele segreta che Harry d'Inghilterra e Meghan Markle hanno trascorso sul Lago di Como ospiti di George Clooney e Amal Alamuddin.I duchi di Sussex sono sbarcati in gran segreto con un volo privato la sera di giovedì 16 agosto e si sono diretti verso Villa Oleandra scortati da un gruppo di agenti dei servizi segreti inglesi e da agenti della ...

Harry e Meghan in “luna di miele” sul lago di Como - ospiti di George Clooney. E intanto la regina Elisabetta cambia il testamento : Il principe Harry e Meghan Markle si sono concessi una breve “luna di miele” italiana: i duchi del Sussex hanno trascorso infatti qualche giorno sul lago di Como, ospiti di George Clooney e Amal Alamuddin. A rivelarlo è il settimanale di Alfonso Signorini Chi, secondo cui la coppia reale è arrivata in Italia in gran segreto la sera di giovedì 16 agosto e si è diretta a Villa Oleandra scortati da un gruppo di agenti dei servizi ...

Meghan Markle stressata - fugge in Canada senza Harry : Una fuga in Canada, senza Harry, per ricaricare le batterie e ritrovare la serenità: in queste ore Meghan Markle ha lasciato l’Inghilterra in direzione di Toronto. L’attrice americana, dopo mesi difficili e particolarmente stressanti, ha deciso di concedersi un po’ di relax, tornando negli Stati Uniti. La meta del suo viaggio è il Canada, paese in cui ha vissuto per molto tempo quando recitava nella serie Suits e in cui si ...

Meghan Markle - a Toronto senza Harry : Dal giorno del royal wedding, celebrato lo scorso 19 maggio a Windsor, Meghan Markle e Harry d’Inghilterra non erano mai stati troppo lontani l’una dall’altro, fatta eccezione per la due giorni di lei da sola con la regina Elisabetta e la visita di lui in Botswana, che aveva alimentato i gossip su una presunta gravidanza della duchessa, forse rimasta prudentemente a casa. Ipotesi che crolla davanti al primo viaggio privato di ...

Meghan Markle ha un legame speciale (che nessuno conosce) con l’ex di Harry : Cosa hanno in comune Meghan Markle e Chelsy Davy, ex di Harry? All’apparenza assolutamente nulla, in realtà però le due donne hanno un legame molto speciale, che nessuno conosce. Pochi lo sanno infatti, ma oggi Chelsy è fidanzata con un amico di vecchia data dell’attrice americana. Si tratta di James Marshall, che è stato sposato con una delle migliori amiche di Meghan: Elettra Wiedemann. Le due donne sono state paparazzate spesso ...

