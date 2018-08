Guida morta in torrente - fu tra soccorritori Rigopiano : Lo ricordano tutti a Cerchiara di Calabria. Il paese del cosentino piange il 31enne Antonio De Rasis, Guida e volontario della protezione civile, tra le dieci vittime della tragedia avvenuta alle Gole ...

Roma - incidente mortale : turista investita e uccisa/ Ultime notizie - 41enne alla Guida : dinamica non chiara : Roma, incidente mortale: turista scozzese di 59 anni investita e uccisa. alla guida un uomo di 41 anni, accertamenti in corso per definire le eventuali responsabilità.