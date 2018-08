Guai seri per Asia Argento! Espulsa da X Factor!

Consigli Fantacalcio Serie A 2018 / 1^ giornata : HiGuain - nuova maglia per il rilancio : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 1^ giornata. Inizia un nuovo campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi nel primo turno(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:46:00 GMT)

Da Ronaldo a HiGuain - Vieri esalta la serie A : “la Juve ha vinto al Superenalotto - sul Milan dico che…” : Bobo Vieri ha fatto il punto sulla serie A che comincerà tra dieci giorni, esaltando la Juventus e l’acquisto di Ronaldo Una serie A tutta da gustare, parola di Christian Vieri. L’ex giocatore di Milan e Inter, adesso impegnato sulle spiagge italiane con la sua ‘Bobo Summer Cup’, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del campionato italiano che partirà tra una decina di giorni, facendo il punto sui ...

Calciomercato serie A - le trattative : il Milan prende HiGuain : I rossoneri chiudono l'acquisto dell'attaccante argentino e lo scambio Bonucci-Caldara con la Juventus. L'Inter è su Vidal ma sogna Modric

Juve - il Chelsea fa sul serio per HiGuain - Rugani e Pjanic : La potente Marina Granovskaia è attesa a Milano per il difensore, il centrocampista e l'attaccante: offerta da 200 milioni di euro

Bari nei Guai : Giancaspro chiede la riammissione del club alla Serie B : Una lettera di riammissione del Bari al campionato di Serie B “e’ stata indirizzata al commissario della Figc”, Roberto Fabbricini, nei giorni scorsi dal presidente del Bari Cosmo Giancaspro, nonostante la mancata ricapitalizzazione e il mancato ricorso contro l’esclusione decretata dalla B dalla Covisoc. La notizie emerge da una dichiarazione di Mauro Balata, presidente della Lega Calcio Serie B, fatta a un ...

Serie A Sampdoria - Guaio Regini : lesione al crociato anteriore : GENOVA - Imprevisto in casa Sampdoria : Vasco Regini , infortunatosi nella ripresa del test contro la Feralpisalò , è stato visitato a Temù dal dottor Amedeo Baldari e dall'ortopedico di riferimento ...

Diritti Tv - Guai per gli appassionati italiani : tutta la Serie A con un solo abbonamento? Impossibile! : Calcio, i tifosi sono stati inguaiati dalle ultime mosse in fatto di Diritti tv, sarà infatti impossibile seguire tutta la Serie A con un solo abbonamento Gli appassionati di calcio italiani, dovranno rassegnarsi. Nella prossima stagione sarà impossibile seguire tutte le gare della Serie A con un solo abbonamento e sarà dunque impossibile avere nel proprio ‘pacchetto’ tutte le gare della propria squadra del cuore. Sky e Dazn si ...

Da Ronaldo a HiGuain i dieci acquisti più costosi della Serie A : Se Cristiano Ronaldo dovesse arrivare alla Juventus per 100 milioni di euro, sarebbe l'operazione di mercato più onerosa di sempre del nostro campionato. Ecco gli altri trasferimenti che hanno segnato ...

“Ti ammazzo”. Andrea Iannone e Belen Rodriguez fuori controllo. Interviene la polizia e per il pilota sono Guai seri : cosa è successo : Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Stefano De Martino hanno trascorso qualche giorno a Ibiza e la cosa ha scatenato i paparazzi, che se la sono vista brutta. Il primo ad arrivare nell’isola delle Baleari, secondo il racconto di “Chi” sarebbe stato Andrea Iannone, seguito da Belen con famiglia arrivata su volo privato che però ha alloggiato in una villa differente dal pilota, segno che il “periodo di pausa” in parte va avanti. Poi ...

Chelsea - Sarri fa la spesa in Serie A : Mertens - HiGuain e Rugani : Chelsea, Sarri- Mancano solamente pochi dettagli per l’ufficialità di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. L’ormai ex tecnico del Napoli sarebbe pronto a portare con se diversi pupillo direttamente dalla Serie A. Occhi puntati su Higuain. L’attaccante argentino resta il primo obiettivo del tecnico, pronto a costruire la squadra attorno al “Pipita”. Mertens E Rugani […] L'articolo Chelsea, Sarri fa la ...

Il Parma è nei Guai : deferimento per illecito sportivo. A rischio la Serie A : Il Parma , con un guizzo finale e grazie al suicidio calcistico del Frosinone nell'ultima giornata di campionato contro il Foggia, era riuscito ad ottenere la promozione in Serie A. La squadra di D'...