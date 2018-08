Guacamelee 2 - recensione

eurogamer

: RT @_Mdk7_: #Guacamelee2 è un gioco godibile (a tratti pure di più, a tratti molto meno), che però purtroppo non mi ha assolutamente dato l… - brema82 : RT @_Mdk7_: #Guacamelee2 è un gioco godibile (a tratti pure di più, a tratti molto meno), che però purtroppo non mi ha assolutamente dato l… - _Mdk7_ : #Guacamelee2 è un gioco godibile (a tratti pure di più, a tratti molto meno), che però purtroppo non mi ha assoluta… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Un tempo era Zorro l'eroe a cui tutti i deboli e gli oppressi messicani guardavano come modello. Il suo costume nero e la sua abilità con la spada sono ormai leggenda. I tempi cambiano però, c'è bisogno di un paladino più moderno, un lottatore mascherato che abbandoni i toni cupi di un tempo e dipinga il mondo di colori sgargianti. Date il vostro più caloroso bentornato a Juan Aguacate, il tatuato e nerboruto protagonista di, pronto ad una nuova sfida.Il gioco è ancora una volta ispirato ai colori, sapori e musiche del folclore messicano, ma per questo sequel il team Drinkbox Studios ha voluto andare ben oltre. Anche se non avete mai giocato il gioco precedente, cosa che vi consigliamo comunque di fare, potrete godervi2 senza problemi. All'inizio vi verrà offerto un breve riassunto della puntata precedente che terminerà con il replay del combattimento finale ...