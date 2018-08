Gruppo FS nodo Genova | riapertura anticipata linea per Milano via Mignanego dal 27 agosto

«Fca - sul tavolo nodo Marchionne». Convocati d’urgenza i Cda del Gruppo | L’operazione - il ricovero : la sua salute : Indiscrezioni nella notte. No comment da Fca. Per il ruolo di Ad di Ferrari si fa il nome di Louis Carey Camilleri

Fca - Elkann convoca d’urgenza i cda del Gruppo per il “nodo Marchionne”. “Il nuovo ad di Ferrari sarà Camilleri” : Una convocazione d’urgenza per esaminare il “nodo Marchionne“, cioè la successione dell’amministratore delegato di Fca, Ferrari e Cnh Industrial anche per il fatto che si sta prolungando la sua degenza per un intervento chirurgico a una spalla. Le indiscrezioni che nella notte sono state riportate dal sito specializzato Automotive News sono state poi confermate almeno da un fatto: è Louis Carey Camilleri, membro del board ...