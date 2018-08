Grecia salva | ma c' è la bomba debito

Mercati - Italia è la nuova Grecia?/ Atene salva - ma c'è il pericolo "bomba debito" : Grecia, addio alla Troika: Atena esce ufficialmente dal piano di aiuti Ue anche se i problemi legati alla grave crisi restano. Le parole del premier Tsipras.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:00:00 GMT)

Grecia esce da ultimo piano salvataggio : 11.27 La Grecia oggi esce dal terzo e ultimo piano di salvataggio internazionale. Era l'ultimo Paese della zona euro a beneficiare di un programma di aiuti dopo la crisi. Il Pil ha ripreso a crescere,ma il Paese porta evidenti i segni di 8 anni di austerità. Ue, Bce e Fmi, la cosiddetta Troika, hanno prestato ad Atene un totale di 289mld di euro, ma le riforme economiche chieste in cambio hanno portato alla perdita di un quarto di Pil,a ...

Primo giorno senza troika. La Grecia esce dall'ultimo piano di salvataggio : Primo giorno senza troika per la Grecia, che termina il terzo e ultimo piano di salvataggio. Per Atene finiscono otto anni di aiuti finanziari da parte dell'Unione europea e del Fondo monetario internazionale per fare uscire il Paese dalla crisi del debito."Per la prima volta dal 2010 la Grecia sta in piedi con le proprie gambe", ha annunciato in una nota Mario Centeno, presidente del consiglio direttivo del Meccanismo europeo di ...

Grecia fuori dal piano di salvataggio. E ora il Paese cresce più dell’Italia : Oggi finisce il “terzo programma di aggiustamento economico” della Grecia, avviato nell’agosto del 2015, a fronte dell’assistenza finanziaria concessa al Paese. Le “istituzioni” (si è deciso di non usare più il brutto termine “troika”) che hanno presieduto al programma, imponendo al governo e al Parlamento greco dettagliati provvedimenti da adottar...

Grecia fuori dal piano di salvataggio. E ora il Paese cresce più dell'Italia : Si chiude oggi il terzo programma di aggiustamento economico avviato da Ue, Bce e Fondo monetario internazionale: economia in ripresa, banche risanate e riforma delle tasse

‘Ho salvato la mia famiglia portandola lontano’. Siria-Grecia-Francia - la storia di Mosa : Kajin in curdo significa dov’è la vita. Kajin è anche il nome di una splendida bambina nata nel campo profughi di Idomeni. Una luce nel buio nelle tende di fortuna in cui si sono rifugiati i suoi genitori scappati dalla Siria e dalla guerra. A Kajin è intitolato il libro dell’attivista Enzo Infantino e di Tania Paolino. Un diario interiore, un racconto di vite reali, di sofferenza, di persone distrutte dal dolore, un testo che è denuncia ...

FMI AMMETTE : LA Grecia è STATA SACRIFICATA PER SALVARE L'EURO : Ma Unione Europea e BCE sono governati dalle stesse tecnocrazie che scambiano per 'scienza' la loro ideologia e auto-soddisfazione, i loro conformismi spietati: non si fermano a nulla pur di '...

Incendi Grecia - le persone si tuffano in mare per salvarsi : le immagini della fuga dai roghi di Mati. 91 le vittime : Sono 91 le vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica tra il 23 e il 24 luglio. I dispersi, secondo le autorità locali, dovrebbero essere ancora 25. Tra loro, le persone che per mettersi in salvo si sono buttate in mare e probabilmente sono annegate. Come si vede nel video a Mati, il paese più colpito dalle fiamme, abitanti e turisti si sono gettati in acqua per scampare al fuoco. Video Facebook/Elia Kallia L'articolo Incendi ...

Grecia - un abitante di Mati : "Le fiamme all'improvviso - così mi sono salvato" : Theodoros Christopoulos è un abitante di Mati, in Grecia, una delle località più devastate dagli incendi che hanno distrutto il Paese, vicino ad Atene, provocando almeno 79 morti. Qui ci sono state...