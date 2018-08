Gravity film stasera in tv 21 agosto | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: #BiennaleCinema2018 #Venezia75 #Concorso Dopo il successo di #Gravity, @alfonsocuaron torna alla Mostra con #Roma,… - la_Biennale : #BiennaleCinema2018 #Venezia75 #Concorso Dopo il successo di #Gravity, @alfonsocuaron torna alla Mostra con #Roma,… - battist_laura : RT @Movielicious: #AlfonsoCuaròn torna a #Venezia a cinque anni da #Gravity con #Roma , prodotto da Netflix e qui c'è il primo teaser, che… - IlluminatiNajwa : Nel film Non aprite quella porta IV (1994), la famiglia del protagonista Leatherface è manipolata da un uomo che pa… -

(Di martedì 21 agosto 2018)è ilin tv martedì 212018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Alfonso Cuarón ha come protagonisti George Clooney e Sandra Bullock. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda USCITO IL: 3 ottobre 2013 GENERE: Fantascienza, Thriller, Avventura ANNO: 2013 REGIA: Alfonso Cuarón CAST: George Clooney, Sandra Bullock DURATA: 90 Minutiin tv:Rayan Stone , un ingegnere biomedico fa parte di una spedizione spaziale ed è alla sua prima esperienza nello spazio. Fa parte dell’equipaggio anche l’astronauta Matt Kovalsky che invece è al suo ultimo volo ed è prossimo alla pensione. Ma la missione che doveva essere di ordinaria routine si trasforma in ...