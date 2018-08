GOVERNO | SCONTRO SALVINI-UE SUGLI IMMIGRATI Deficit-Pil | Giorgetti “sforare 3% per opere

Cda Autostrade - dossier crollo ponte Genova/ Caos revoca e nazionalizzazione : scontro Giorgetti-GOVERNO : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Toninelli annuncia la nave Diciotti a Catania - ma Salvini blocca lo sbarco. È scontro al GOVERNO : Dopo lo scontro tra Italia e Malta sul destino dei migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, la tensione si espande all’interno del governo italiano. Nel pomeriggio di lunedì il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli (M5S), ha annunciato che la nave sarebbe attraccata a Catania. «I valorosi uomini della guardia costiera hanno c...

Crollo ponte - scontro tra GOVERNO e Autostrade : Il vicepremier: "I vertici si dimettano". Salvini: "Disastro non resterà impuntito". Toninelli: "Multe fino a 150 milioni di euro"

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia sbugiardato in pubblico : lo scontro totale nel GOVERNO : Malgrado la promessa di cambiamento, il battibecco tra i due leader di partito e il ministro dell' Economia ricorda molto da vicino il continuo tira e molla tra Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan, con il primo a promettere bonus a tutti e il secondo incessantemente impegnato a parlare di coperte ...

Vaccini : ancora scontro sull'autorcetificazione. Il GOVERNO tira dritto : Resta altissimo il rischio caos sul fronte Vaccini. Presidi e pediatri sono schierati contro la decisione di consentire l'autocertificazione per le vaccinazioni dei bambini, ritenuta però in contrasto ...

Scontro nel GOVERNO sulla Tav - Toninelli : "Mangiatoia finita" | Siri : "Nessuno stop alle grandi opere - ma si proceda con le verifiche" : Il ministro dei Trasporti replica a Tajani che lo accusa di non essere mai andato nei cantieri e assicura che la sua priorità è abbattere gli sprechi ma il sottosegretario leghista frena

Sala allo scontro col GOVERNO sui fondi per le periferie : Ma altrettanto certamente questa è una manovra politica del nuovo esecutivo per screditare una buona idea dei governi precedenti. Rimane il fatto che il primo segnale di questo esecutivo rispetto ...

Scontro tra sindaci e GOVERNO sul bando periferie stoppato nel Milleproroghe : E' quasi braccio di ferro tra Governo e sindaci sulla vicenda del bando periferie, stoppato dal decreto Milleproroghe per due anni, che relegherebbe alle amministrazioni comunali la gestione di pagamenti già definiti. La norma, varata dal Governo Renzi e completata a dicembre scorso da Gentiloni, prevede convenzioni per opere da realizzare in ben 96 tra città e aree metropolitane, da estendere ad altre 120 realtà urbane. Un ...

TAV - TAP E GRANDI OPERE : SCONTRO NEL GOVERNO LEGA-M5S/ Ultime notizie. Di Maio : troveremo accordo con Salvini : Tav, Tap e GRANDI OPERE: lo SCONTRO nel GOVERNO potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 10:32:00 GMT)

Dalle Grandi opere arrivano grandi guai È scontro nel GOVERNO : Al Dibba messicano col sombrero, che vuol bloccare qualsiasi infrastruttura, replica, da sotto l'ombrellone della riviera romagnola, Matteo Salvini: altro che No-Tap e No-Tav, le grandi opere vanno ...

Tap e Tav - scontro nel GOVERNO : Prima è stato Alessandro Di Battista dal Messico a lanciare un messaggio per dire no a Tav e Tap. Ora è direttamente un ministro del governo, la Cinque Stelle Barbara Lezzi, a prendere posizione e a smarcarsi dalle parole del leader della Lega Matteo Salvini, favorevole alla grandi opere perché «i benefici sono superiori ai costi»....