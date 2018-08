Golf – Pga Tour | Francesco Molinari rincorre il milionario montepremi

Golf - PGA Tour 2018 : Brandt Snedeker domina il Wyndham Championship! Webb Simpson secondo dopo una grande rimonta : Brandt Snedeker è il dominatore del Wyndham Championship, torneo del circuito PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro, nel North Carolina (USA). Lo statunitense ha confermato la sua leadership con una tornata solidissima in 65 colpi (-5), grazie alla quale è riuscito a tenersi stretta la prima posizione senza correre rischi. Snedeker ha effettuato un solo bogey e ben 6 birdie, chiudendo il ...

Golf - PGA Tour 2018 : il cattivo tempo interrompe a metà il terzo round del Wyndham Championship : Sabato sfortunato in quel di Greensboro. il terzo round del Wyndham Championship (montepremi 6 milioni di dollari) è stato sospeso causa pioggia e pessime condizioni meteo quando circa metà dei Golfisti aveva chiuso la propria prova, ma coloro i quali si trovano nella parte ala della classifica erano nel bel mezzo della prova. Leaderboard di conseguenza più che provvisoria, con Brandt Snedeker ancora primo. L’americano, sul percorso par 70 ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brandt Snedker sempre in testa nel Wyndham Championship - ma la classifica si accorcia : Grazie ad un secondo round da 67 colpi Brandt Snedeker resta al comando del Wyndham Championship (montepremi 6 milioni di dollari). L’americano guida la tappa del PGA Tour con il punteggio complessivo di -12 (128 colpi), due meglio del suo più immediato inseguitore che porta il nome del connazionale Darren Andrew Points. Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti) completa il podio momentaneo ...

Golf - PGA Tour 2018 : super round di Brandt Snedeker nel Wyndham Championship : A pochi giorni dall’emozionante epilogo dei PGA Championship il circuito professionistico maggiore torna compatto nei suoi ranghi dando spazio al Wyndham Championship (montepremi 6 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti) dopo il primo round troviamo in testa uno scatenato Brandt Snedeker. L’americano ha chiuso infatti la prima tornata in 59 colpi con lo score di ...

Golf - Tiger Woods amaro dopo il PGA Championship : “ho fatto parecchia fatica - commessi molti errori” : Il Golfista americano ha commentato la sua prestazione nella centesima edizione degli Us Pga Championship vinta da Koepka “Ho fatto parecchia fatica e mi sono mancati almeno un paio di colpi nello score. Ho lottato duramente, perché ho commesso errori sia nel gioco lungo che nel corto e sono stato in competizione anche con la mia testa per mantenere al massimo la concentrazione. Sono stato tanto aiutato dal pubblico, che mi ha ...

Golf - Us Pga Championship : Molinari soddisfatto della sua prestazione : Us Pga Championship, Francesco Molinari si è detto contento di quanto fatto sul green del Bellerive Country Club di St. Louis “Penso che sia stato fisiologico aver avuto un rendimento non ottimale nel Wgc, ma ora posso dire di esser tornato al mio livello attuale e sono molto caricato per i prossimi impegni”. Francesco Molinari parla così della sua prestazione nella 100esima edizione degli Us Pga Championship chiusi al sesto ...

Golf - PGA Championship 2018 - Brooks Koepka : “Tutti spingevano Tiger Woods - ma l’ho spuntata io” : Grazie ad un ultimo solido round Brooks Koepka completa la fantastica settimana aggiudicandosi il PGA Championship evitando il clamoroso rientro di Tiger Woods. L’ambiente era tutto per la leggenda statunitense, i fan volevano il ritorno alla vittoria di Tiger, ma Koepka è sembrato glaciale, noncurante dell’appoggio del pubblico verso il rivale di giornata. “Penso che a parte me ed il mio team tutti erano lì per Tiger”, ...

Golf - Us Pga Championship : Brooks Koepka trionfa davanti a Woods - sesto Molinari : Golf, Us Pga Championship: è Brooks Koepka il vincitore della centesima edizione del prestigioso torneo al Bellerive Country Club di St. Louis Brooks Koepka vince la centesima edizione dell’Us Pga Championship. Sul green del Bellerive Country Club di St. Louis, in Missouri, lo statunitense, vincitore quest’anno anche degli Us Open, conquista dunque il suo secondo major stagionale resistendo agli assalti finali di Tiger Woods e ...

Golf - PGA Championship 2018 : Brooks Koepka nella leggenda! Che doppietta dopo lo US Open! Tiger Woods fantastico secondo - Molinari superbo al sesto posto : Brooks Koepka nella leggenda del Golf. Lo statunitense ha trionfato nel PGA Championship 2018, conquistando il secondo Major della sua memorabile stagione ed entrando di diritto tra i grandi della storia della disciplina. Koepka ha realizzato un’impresa epocale con una prova di grande sagacia tattica, in cui ha messo in mostra un invidiabile sangue freddo tenendo testa ai tentativi di rimonta dell’australiano Adam Scott e, ...

Golf - PGA Championship 2018 - Brooks Koepka : “Sarà un grande ultimo round. I big sono tutti vicini” : Ad un round dal termine è sempre Brooks Koepka a guidare la leaderboard dei PGA Championship 2018. L’americano sembra poter essere il padrone del Major statunitense, ma Koepka non si fida degli avversari: “Con tanti big nelle prime posizioni non posso essere molto tranquillo. Mi aspetto che nell’ultimo round due o tre riescano ad infilare una serie di birdie per raggiungermi e chiuderla con un testa a testa”, commenta il ...

Golf – US PGA Championship : Francesco Molinari al dodicesimo posto - Koepka comanda davanti a Scott : Il leader ha due colpi di margine su Adam Scott, fuori gioco per il titolo Dustin Johnson e Rory McIlroy Francesco Molinari è rimasto al 12° posto con 203 (68 67 68, -7) colpi nel terzo giro dell’US PGA Championship, quarto e ultimo major stagionale che si conclude sul percorso del Bellerive CC (par 70), a St. Louis nel Missouri. Ha decisamente attaccato Brooks Koepka, leader con 198 (69 63 66, -12) che proverà a divenire il quinto ...

Golf - PGA Championship 2018 : programma - orari e startlist di domenica 12 agosto. Come vederlo in tv : Brooks Koepka va a caccia del terzo Major in due anni e guida la classifica del PGA Championship 2018 con 2 colpi di vantaggio sull’australiano Adam Scott, grande protagonista del terzo round, e con 3 lunghezze su Jon Rahm, Rickie Fowler e Gary Woodland, scivolato indietro dopo aver virato davanti a tutti al giro di boa. Ma in corsa per la vittoria sul percorso par 70 del Bellerive Country Club c’è anche Tiger Woods, autore di uno ...

Golf - PGA Championship 2018 : dopo il terzo giro Brooks Koepka davanti con -12 - Francesco Molinari 12° a due colpi dalla zona podio : Giornata particolare al Bellerive Country Club di Town and Country, dov’è in corso il centesimo PGA Championship della storia. Diversi giocatori, la mattina presto, hanno dovuto completare il secondo giro sospeso per pioggia: era emerso comunque leader Gary Woodland. Nel terzo giro, il 34enne del Kansas ha finito un colpo sopra il par, scendendo in terza posizione assieme a Jon Rahm e Rickie Fowler, mentre a guidare le danze è un Brooks ...