Gole del Raganello | morti 11 escursionisti Si cercano dispersi

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : le vittime salgono a 11 - ricerche ancora in corso : Si è aggravato il bilancio delle vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico, secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. Il numero di morti sale quindi a 11. “I dispersi in questo momento sono cinque e la difficolta’ ad avere un ...

Dieci morti nelle Gole del Raganello : sono di Brescia - Bergamo e Milano : E’ viva la ragazza di Trebisacce inizialmente data per morta. Si trova in ospedale a Cosenza. Ma il bilancio della

10 morti accertati nelle Gole del Raganello. Difficile stabilire il numero dei dispersi : Aggiornamento delle 23.25 Sale a dieci il bilancio dei morti accertati nella tragedia avvenuta nel pomeriggio di oggi tra le Gole del Raganello, nel territorio del comune di Civita, in provincia di Cosenza, dove un gruppo di escursionisti è stato travolto da un'ondata del fiume causata dal maltempo. Secondo la Protezione civile nazionale, le persone decedute facevano parte di un gruppo di circa venti persone. ...

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 10 morti e 6 dispersi - 23 persone tratte in salvo dalle Gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 10 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Sei di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 9 morti e 7 dispersi - 23 persone tratte in salvo dalle Gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 9 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Sette di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

Il bilancio delle vittime nelle Gole del Raganello sale a otto. Si cercano 5 dispersi : Aggiornamento delle 22.15 Sale ad otto il bilancio dei morti accertati nella tragedia avvenuta nel pomeriggio di oggi tra le Gole del Raganello, nel territorio del comune di Civita, in provincia di Cosenza, dove un gruppo di escursionisti è stato travolto da un'ondata del fiume causata dal maltempo. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Secondo la Protezione civile nazionale, le persone decedute facevano parte di un ...

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 8 morti e 5 dispersi - 23 persone tratte in salvo dalle Gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 8 persone, quattro donne e altrettanti uomini, hanno perso la vita tra i 36 giovani escursionisti. Cinque di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di ...

Maltempo - tragedia nel Pollino : le Gole del Raganello sono pericolose - l’accesso è regolato : tragedia in Calabria, dove un torrente in piena ha travolto un gruppo di escursionisti impegnati nelle Gole del torrente Raganello, a Civita (Cosenza). Si tratta di escursioni consigliate solo agli esperti: il lungo canale del corso d’acqua, che si incunea nei monti del massiccio del Pollino, si inerpica a volte in maniera repentina, regalando bellissimi scorci con cascate e rapide, ma diventando anche estremamente pericoloso in caso di ...

Gole del Raganello - escursione solo per veri esperti : Canyon nel Parco del Pollino, 17 chilometri tra balzi spettacolari, cascate e passaggi accidentati. Trappola senza vie di fuga

Calabria - morti nelle Gole del Raganello. L'albergatore : 'Difficile sapere il numero dei dispersi' : 'Una tragedia ' quella nelle Gole del Raganello dove oggi la piena del torrente ha travolto e ucciso 8 persone. A dirlo all'Adnkronos è il proprietario del B&B 'La Locanda di Cività, a pochi ...

Una piena nelle Gole del Raganello ha causato “diversi” morti nel Parco nazionale del Pollino - in Calabria : Una piena nelle Gole del Raganello ha investito gli escursionisti nel Parco nazionale del Pollino, in Calabria: i soccorritori parlano di “diversi” morti e diversi feriti, i giornali scrivono che i morti sarebbero almeno 8. Secondo Repubblica i morti sono quattro The post Una piena nelle Gole del Raganello ha causato “diversi” morti nel Parco nazionale del Pollino, in Calabria appeared first on Il Post.

Il bilancio delle vittime nelle Gole del Raganello sale a otto : cosa sappiamo finora : Aggiornamento delle 19.45 Sale ad otto il bilancio dei morti accertati nella tragedia avvenuta nel pomeriggio di oggi tra le Gole del Raganello, nel territorio del comune di Civita, in provincia di Cosenza, dove un gruppo di escursionisti è stato travolto da un'ondata del fiume causata dal maltempo. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Secondo la Protezione civile nazionale, le persone decedute facevano parte di un ...

Gole del Raganello - torrente in piena. Morti e dispersi : Strage in Calabria a causa del maltempo. Un gruppo di escursionisti è stato sorpreso dalla piena del torrente Raganello, vicino a Civita, nel parco del Pollino, ingrossato dalla piogge delle ultime ...