Gole del Raganello | morti 10 escursionisti

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : “Ancora morti per una gestione scellerata del territorio” : “La tragedia del Pollino, a pochi giorni di distanza da quella di Genova, impone una seria riflessione sulla necessità di cambiare registro sulla gestione e sullo sfruttamento del territorio. Sono vicina alle famiglie delle vittime. Piangiamo altri morti causati da approssimazione e irresponsabilità. Come a Genova, anche in questo caso il fato c’entra poco.” “La verità è che l’Italia è molto indietro sul piano della tutela del ...

"Ero alle Gole la mattina prima della tragedia. Nessuno ci ha avvertito del pericolo. Lì non hai scampo" : "C'era tantissima gente, tantissimi ragazzini, faceva molto caldo e non c'era nessuna allerta meteo. Certo era previsto che al pomeriggio potesse piovere, ma piove quasi ogni giorno nel pomeriggio qui". Gina Falbo, originaria della provincia di Cosenza, era con il marito e il figlio di 14 anni in gita nelle Gole del Raganello proprio la mattina della tragedia. Al Corriere della Sera ha raccontato che Nessuno aveva il sentore di una possibile ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : agente di polizia penitenziaria morto dopo avere salvato i figli : Gianfranco Fumarola, residente a Cisternino (Brindisi),è tra le vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: è morto la notte scorsa in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate. Era un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto ed aveva tre figli maschi, e ieri era in escursione con i figli di 11 e 12 anni, che si sono salvati probabilmente grazie al loro papà: “L’ipotesi e’ che ...

Piena improvvisa del torrente Raganello in Calabria : la bellezza ambientale delle Gole “deve essere fruibile in sicurezza” : “I monumenti della natura, come le gole del torrente Raganello, devono essere fonte di gioia. Come noto il giorno 20 agosto una Piena improvvisa ha sorpreso vari escursionisti nelle gole del torrente Raganello e 10 sono state le vittime oltre ad alcuni dispersi. Un nubifragio improvviso e la conseguente Piena fluviale ha innescato una Piena travolgente che ha percorso l’asta del torrente Raganello travolgendo detriti, alberi e varie ...

Gole del Raganello - tra le vittime anche una guida di 32 anni : fu tra i soccorritori di Rigopiano con la Protezione Civile : Ne aveva accompagnati tanti lungo quei canyon scavati dal torrente. E anche lunedì era partito con il suo gruppo di escursionisti che volevano ammirare le Gole del Raganello. Poi la piena, venuta giù verso valle all’improvviso. Ha trascinato tutti, compreso lui, Antonio De Rasis, senza lasciargli scampo. La guida di Cerchiara di Calabria, in provincia di Cosenza, è tra le 10 persone morte nel Parco del Pollino. Proprio lui che negli anni ...

Disastro in Calabria - ritrovati tre dispersi nelle Gole del torrente Raganello : Sono state trovate vive le tre persone che erano segnalate come disperse nella tragedia avvenuta ieri nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove due gruppi di escursionisti sono stati travolti da un fiume di fango mentre facevano canyoning. Si tratta di pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse ma che in realtà non avevano mai raggiunto le gole del ...

Gole del Raganello - le foto del salvataggio della piccola Chiara : In gravi condizioni ma viva. La piccola Chiara ha appena 8 anni ed è una dei sopravvissuti alla tragedia delle Gole del Raganello, dove la piena del torrente ha travolto gli escursionisti che si ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - Federparchi : epilogo determinato dalle avverse condizioni meteo : “A nome di tutta Federparchi esprimo dolore e cordoglio per le vittime della Tragedia del Pollino, ci sentiamo vicini ai loro familiari a cui va tutta la nostra solidarietà“, scrive in una nota il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri. “Le avverse condizioni del meteo hanno determinato un epilogo drammatico per gli escursionisti“. “I Parchi naturali e tutte le aree protette del nostro Paese sono luoghi di ...

Trovati tre dispersi del Pollino : non erano nelle Gole del Raganello : Sono state rintracciate in Basilicata, sempre nel territorio delParco del Pollino, le tre persone date per disperse da ieri pomeriggio dopo la piena del torrente Raganello, a Civita (Cosenza), dove sono morti 10 escursionisti. Si tratta di tre pugliesi che ieri pomeriggio dovevano raggiungere le Gole del Raganello e che, probabilmente per le condizioni meteo, hanno deciso invece di rimanere sul versante lucano del Pollino. Sono stati ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : trovati vivi tre giovani dispersi : I tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello in Calabria, sono stati rintracciati sul Pollino, ma in Basilicata, e sono in buone condizioni: i tre si erano accampati in una zona dove è assente la ricezione dei cellulari. Sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine grazie al sistema gps che, dopo l’allarme lanciato dai familiari, ha ...