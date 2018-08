Gole del Raganello | l' elicottero dei vigili del fuoco porta in salvo i feriti

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : “I corpi erano veramente segnati in maniera importante” : “Con la mia squadra, vicino la foce del Raganello, abbiamo recuperato 4 cadaveri. Li’ abbiamo capito l’imponenza e la potenza della piena perche’ i corpi erano veramente segnati in maniera importante. Appena ricevuto l’allarme ci siamo attivati. erano circa le 15. Appena arrivati nelle Gole del Raganello abbiamo capito la gravita’ della Tragedia. Ci siamo attivati per mettere in atto tutte le azioni necessarie ...

Gole del Raganello : Chiara - 8 anni - trovata viva accanto a un cadavere : A riferirlo è stato il dirigente medico dell'elisoccorso regionale Calabria Pasquale Gagliardi , che l'ha soccorsa [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, ...

La bufala sulle nuove reGole del Codice della strada : Sta circolando molto, dice che una nuova regola prevederà il ritiro immediato della patente per chi usa il cellulare alla guida, ma non c'è nessuna nuova regola The post La bufala sulle nuove regole del Codice della strada appeared first on Il Post.

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : aperto fascicolo per omicidio colposo : In merito alla Tragedia del Raganello, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d’atti d’ufficio: lo ha riferito il procuratore Eugenio Facciolla. Al momento non è stata disposta l’autopsia sui corpi delle vittime. L'articolo Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria: aperto fascicolo per omicidio ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - medico 118 : “Un episodio di inaudita violenza” : “Siamo stati tra i primi ad arrivare e ci siamo subito occupati delle persone ferite. Quello che posso dire e’ che si e’ trattato di un episodio di inaudita violenza. Abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso e ci siamo immediatamente precipitati sul posto prestando le prime cure alle persone che erano state recuperate dalla zona del ponte del Diavolo. Dai racconti dei sopravvissuti, tutti in forte stato di shock, si e’ ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : la bimba ferita trovata accanto a cadavere : Chiara, la bambina di 8 anni salvata ieri dopo l’onda che ha investito un gruppo di escursionisti nelle Gole del Raganello, è stata trovata vicino ad un cadavere: lo ha spiegato il dirigente medico dell’elisoccorso regionale Calabria Pasquale Gagliardi, che l’ha soccorsa. “Era semicosciente ma in evidente stato di shock. L’abbiamo trovata accanto ad un cadavere e da quello che ho saputo in seguito, quasi certamente ...

Calabria - il salvataggio di un ferito da parte dei vigili del fuoco alle Gole del Raganello : l’intervento in elicottero : Le ricerche dei dispersi alle gole del Raganello, dopo l’ondata del fiume che ha travolto gli escursionisti, sono continuate per tutta la notte. Sono più di 30 le persone soccorse e portate in salvo dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. Nel video, le immagini del salvataggio di un ferito che viene portato via in elicottero. L'articolo Calabria, il salvataggio di un ferito da parte dei vigili del fuoco alle gole del Raganello: ...

Calabria - travolti da torrente nelle Gole del Raganello : bimba in ipotermia trasferita al Bambino Gesù : La bambina di 9 anni trovata ieri in stato di ipotermia dopo essere stata travolta dalla piena del torrente nelle Gole del Raganello, a Civita, nel cosentino, è stata trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: la piccola era stata immediatamente trasportata e ricoverata all’ospedale di Cosenza. L'articolo Calabria, travolti da torrente nelle Gole del Raganello: bimba in ipotermia trasferita al Bambino Gesù sembra essere ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : quel percorso è pericoloso - lì le guide ufficiali non entrano : Il percorso delle Gole del Raganello, lungo 13 km, nel Parco del Pollino, è ritenuto pericoloso dalle guide ambientali escursionistiche riconosciute che infatti non lo percorrono e non vi conducono gruppi di escursionisti: “Ogni volta che piove, l’alveo del fiume si modifica. Questo noi lo sappiamo bene e per questo non ci avventuriamo in queste Gole: ai turisti le facciamo vedere dall’alto, o solo nella parte iniziale del ...

Calabria - i vertici del parco del Pollino : “L’accesso alle Gole è libero - non c’è un piano di sicurezza” : Mentre continuano le ricerche dei dispersi alle gole del Raganello, emergono alcuni dettagli sulla fruizione, da parte degli escursionisti, del parco del Pollino. Come ha spiegato lo stesso direttore, Giuseppe Melfi, “l’accesso alle gole è libero, non c’è un piano sicurezza“. Le persone, dunque, raggiungevano il torrente “anche senza le guide specializzate”. L'articolo Calabria, i vertici del parco del ...

Tragedia del torrente Raganello in Calabria : “L’accesso alle Gole non è regolamentato” : “Tragedia del torrente Raganello: i cartelli avvisano i visitatori di rispettare la natura. Niente si dice di quello che la natura può fare ai visitatori. L’accesso alle gole non è regolamentato rigidamente in relazione agli eventi idrologici causati dai nubifragi anche estivi“: lo ha scritto in un post su Facebook il senatore Franco Ortolani, esperto geologo, docente universitario, ordinario di Geologia e direttore del ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : i dispersi si cercano fino al mare - torrente ancora in piena : “Stiamo effettuando operazioni di perlustrazione di tutto il greto del fiume, fino ad arrivare al mare, nella ricerca di eventuali dispersi. Siamo in costante contatto con le squadre di terra. Non lasciamo nulla al caso battiamo palmo a palmo ogni centimetro del fiume sperando di trovare persone in vita“: lo ha dichiarato a Skytg24 Nicola Capitale, elicotterista dei vigili del fuoco, che in queste ore è tra i soccorritori impegnati ...

Gole del Raganello - una meraviglia della natura nel Parco del Pollino : Gole del Raganello, una meraviglia della natura nel Parco del Pollino Teatro della tragedia costata la vita a diversi escursionisti travolti dall’esondazione di un torrente, si trovano all’interno di una riserva naturale protetta. Le rocce sovrastano l’acqua per circa 600-700 metri Parole chiave: ...

Da paradiso a luogo di tragedia : perché le Gole del Raganello attraggono i "torrentisti" : Le Gole del Raganello, teatro di una tragedia costata la vita ad almeno 11 persone, si trovano in una Riserva naturale protetta istituita nel 1987 in Calabria ed occupa una superficie di 1.600 ettari all'interno del Parco nazionale del Pollino. Si tratta di una zona particolarmente attrattiva per il turismo. Tutti gli anni le Gole sono prese d'assalto da escursionisti, attratti dalle bellezze naturalistiche delle Gole, e da amanti del rafting ...