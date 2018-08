Gole del Raganello | le foto del salvataggio della piccola Chiara

Gole del Raganello - tra le vittime anche una guida di 32 anni : fu tra i soccorritori di Rigopiano con la Protezione Civile : Ne aveva accompagnati tanti lungo quei canyon scavati dal torrente. E anche lunedì era partito con il suo gruppo di escursionisti che volevano ammirare le Gole del Raganello. Poi la piena, venuta giù verso valle all’improvviso. Ha trascinato tutti, compreso lui, Antonio De Rasis, senza lasciargli scampo. La guida di Cerchiara di Calabria, in provincia di Cosenza, è tra le 10 persone morte nel Parco del Pollino. Proprio lui che negli anni ...

Disastro in Calabria - ritrovati tre dispersi nelle Gole del torrente Raganello : Sono state trovate vive le tre persone che erano segnalate come disperse nella tragedia avvenuta ieri nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove due gruppi di escursionisti sono stati travolti da un fiume di fango mentre facevano canyoning. Si tratta di pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse ma che in realtà non avevano mai raggiunto le gole del ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - Federparchi : epilogo determinato dalle avverse condizioni meteo : “A nome di tutta Federparchi esprimo dolore e cordoglio per le vittime della Tragedia del Pollino, ci sentiamo vicini ai loro familiari a cui va tutta la nostra solidarietà“, scrive in una nota il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri. “Le avverse condizioni del meteo hanno determinato un epilogo drammatico per gli escursionisti“. “I Parchi naturali e tutte le aree protette del nostro Paese sono luoghi di ...

Calabria - torrente in piena travolge escursionisti : 10 morti nelle Gole del Raganello Le vittime| La dinamica : I corpi scaraventati fino a 5 chilometri dal luogo del disastro. Il Soccorso alpino: «Uno tsunami, evento che capita una volta nella vita»

Trovati tre dispersi del Pollino : non erano nelle Gole del Raganello : Sono state rintracciate in Basilicata, sempre nel territorio delParco del Pollino, le tre persone date per disperse da ieri pomeriggio dopo la piena del torrente Raganello, a Civita (Cosenza), dove sono morti 10 escursionisti. Si tratta di tre pugliesi che ieri pomeriggio dovevano raggiungere le Gole del Raganello e che, probabilmente per le condizioni meteo, hanno deciso invece di rimanere sul versante lucano del Pollino. Sono stati ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : trovati vivi tre giovani dispersi : I tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello in Calabria, sono stati rintracciati sul Pollino, ma in Basilicata, e sono in buone condizioni: i tre si erano accampati in una zona dove è assente la ricezione dei cellulari. Sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine grazie al sistema gps che, dopo l’allarme lanciato dai familiari, ha ...

Gole del Raganello - Coordinatrice Guide Aigae : “Esperto non sarebbe partito con quel meteo” : Giovanna Petrone, Coordinatrice delle Guide Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) della Basilicata, commenta la tragedia avvenuta in Calabria: "Era prevedibile una situazione di pericolo ma nessuno si sarebbe aspettato una situazione così devastante. Ma l’allerta meteo c’era stata e bisognava tenerla in considerazione".Continua a leggere

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : tra le vittime anche due coniugi del Napoletano : Tra le vittime della Tragedia della piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in Calabria, vi sarebbero anche due coniugi di Qualiano (Napoli): lo ha reso noto il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis. Il primo cittadino esprime “il più profondo cordoglio per le vittime e la vicinanza alle loro famiglie, con cui ci siamo messi già in contatto per assicurare tutto il supporto morale e materiale di cui ci sarà ...

Calabria - Costa : “Italia stanca di piangere i morti. Divieto d’accesso alle Gole? C’è delibera non applicabile” : “L’Italia è stanca di piangere i morti. Io sono venuto qui proprio per capire chi doveva fare cosa e magari non lo ha fatto”. A dirlo Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, a Civita, dopo aver fatto visita ad alcune delle persone coinvolte nell’ondata del torrente Raganello e ricoverate in ospedale. “Il Divieto d’accesso alle gole? C’è una delibera del Comune non applicabile. Significa che non ha ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : trovata senza vita mamma di Torre del Greco : E’ stato ritrovato senza vita il corpo della mamma di Torre del Greco (Napoli), rimasta coinvolta con la sua famiglia nella Tragedia del Raganello, in Calabria: la donna era stata inizialmente data per dispersa. La notizia è stata confermata dal sindaco di Torre del Greco. Il marito della vittima e i suoi due figli sono ricoverati in ospedale. L'articolo Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria: trovata senza vita mamma di Torre del ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : tra le vittime una guida - andò a Rigopiano : Tra le vittime della Tragedia del Raganello in Calabria, vi sarebbe una delle guide che accompagnavano gli escursionisti tra le Gole della zona: si tratterebbe di un volontario di protezione civile 32enne, tra i soccorritori intervenuti dopo la valanga che distrusse un albergo a Rigopiano. L'articolo Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria: tra le vittime una guida, andò a Rigopiano sembra essere il primo su Meteo Web.

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : coinvolta famiglia di Torre del Greco - dispersa la madre : Tra le persone coinvolte nella Tragedia delle Gole del Raganello ieri in Calabria c’è anche una famiglia di Torre del Greco (Napoli): secondo il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, e come confermato dall’unita’ di crisi “in ospedale in codice giallo sono ricoverati il capofamiglia Giovanni Sarnataro e i due figli Mario e Angela, mentre risulta dispersa la madre, Maria Immacolata Marrazzo di 43 ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : oggi allerta meteo “livello giallo su tutto il territorio regionale” : Il direttore del centro funzionale multirischi del’Arpacal, Raffaele Niccoli, illustra in una nota la situazione meteorologica prevista per oggi, alla luce della Tragedia verificatasi ieri pomeriggio nel torrente Raganello a Civita. “Facendo seguito al messaggio di allertamento unificato n. 259, emesso nella giornata di ieri si evidenzia come lo stesso comprendeva un “avviso di criticita’ idrogeologica – idraulica e ...