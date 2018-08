Giovanni Toti sul crollo del ponte Morandi a Genova | Chi ha sbagliato pagherà La

Forza Italia addio - anche Giovanni Toti e Giorgia Meloni pensano a un partito : Il centrodestra è morto eppure ogni giorno ha il suo nuovo modello di centrodestra, una pena manifesta per i leader di un' alleanza sfasciata dalla vittoria elettorale del 4 marzo e più ancora dallo ...

Giovanni Toti : 'Tajani o Galliani non bastano - FI ha bisogno di congressi e primarie' : Sarà che lui è un 'novellino' e non fa parte da vent'anni dell'ingranaggio forzista. Sarà anche che da tempo Giovanni Toti s'è smarcato dalla 'stretta osservanza' azzurra. Fatto sta che il governatore ...

Giovanni Toti si fa il suo partito per il 2010 : si chiamerà Movimento arancione : Il Movimento arancione, ha spiegato l' ex Direttore di Studio Aperto, è 'una grande esperienza civica che potrà dare tanto al centrodestra italiano in termini di proposta politica e di classe ...