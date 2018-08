: #Gioia: impossibile entrare nelle gole - CyberNewsH24 : #Gioia: impossibile entrare nelle gole - TelevideoRai101 : Gioia: impossibile entrare nelle gole - _takememalik_ : RT @sunsetHx: So che è impossibile come cosa ma vorrei tantissimo che l'ultimo video di freddieismyqueen arrivasse a Louis. Pensare che gua… -

"Attualmente le ricerche sono in corso ma con il buio, nonostante i mezzi a disposizione, all'interno delleinoltrarsi. Per avere un quadro completo bisognerà aspettare l'alba e la possibilità di utilizzare i gommoni". Lo ha detto Domenico,coordinatore delle dell'Associazione italiana guide ambientali escursionistiche, che a notte fonda si trova nella zona interessata dalla piena del torrente Raganello, nel Pollino, dove i soccorritori sono all'opera per cercare i dispersi.(Di martedì 21 agosto 2018)