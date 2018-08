Genova | crollo del ponte Morandi | l' indagine penale e le cause strutturali ...

Crollo ponte Morandi a Genova : è tornata la caccia alle streghe? : di Kirieleison – Chi ha letto il libro “In nome della rosa” oppure ha visto l’omonimo film, con Sean Connery, ricorderà sicuramente la trama del romanzo di Arrigo Levi, un vero thriller degno di Agatha Christie, tra inspiegabili delitti commessi in un monastero benedettino nel XIV secolo, ai margini di un incontro in cui si sarebbe dovuto discutere di affare di dottrina ecclesiastica. Non è tanto la trama del film che intendo ricordare, ma la ...

Crollo Genova - sindaco Bucci a funerali di Mirko Vicini : Genova, 21 ago., askanews, - Si sono celebrati in forma strettamente privata questa mattina a Genova nella chiesa di Coronata i funerali di Mirko Vicini, uno dei due lavoratori Amiu morti nel Crollo ...

Crollo Genova - camionista ceco dimesso da ospedale San Martino : Genova, 21 ago., askanews, - Martin Kucera, il camionista della Repubblica Ceca di 46 anni ricoverato all'ospedale San Martino di Genova dopo essere rimasto ferito nel Crollo di Ponte Morandi, è stato ...

Crollo ponte Genova : il bollettino medico odierno dei feriti : E’ stato divulgato il bollettino medico odierno dell’Ospedale policlinico San Martino di Genova, in riferimento alle condizioni dei feriti del Crollo del ponte Morandi. Martin Kucera, il camionista della Repubblica Ceca di 46 anni, che era ricoverato in Chirurgia d’urgenza universitaria, e’ stato dimesso stamani alle 9.30; Gianluca Ardini, precedentemente ricoverato in Terapia sub intensiva, e’ stato trasferito a ...

Il gesto di solidarietà di Ermal Meta per le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova : Il gesto di solidarietà di Ermal Meta è rivolto a tutte le vittime di Ponte Morandi, tragicamente crollato nella mattinata del 14 agosto. Stando alle ultime notizie, sembra che il ricavato del concerto di Alassio sia da devolvere alle vittime del crollo, in segno di vicinanza alla popolazione colpita dal dramma e ancora profondamente scossa per quanto accaduto solo pochi giorni fa. L'artista di Fier si era già espresso in merito alla ...

Genova - CDA AUTOSTRADE IN CORSO/ Crollo ponte - Giorgetti 'frena' M5s : "non statalizzare" : AUTOSTRADE per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di GENOVA. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"

Crollo Ponte Morandi a Genova - in corso CdA Autostrade per l'Italia : Teleborsa, - Ha preso il via il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia. Sul tavolo il tragico evento del Crollo di una sezione del Ponte Morandi di Genova. Domani 22 agosto si riunirà,...

Genova : diffusi nuovi video del crollo. La procura : 'ancora nessun indagato' : La Guardia di Finanza diffonde le prime immagini del momento in cui crolla il ponte Morandi. Il filmato è stato acquisito dalla procura che indaga sulle cause. Timori per gli scricchiolii del moncone ...

Crollo Genova - Zaia : da accertare anche responsabilità vigilanza : Venezia, 21 ago., askanews, - Per quanto riguarda il Crollo del ponte Morandi, 'va accertata non solo la responsabilità oggettiva del gestore, ma anche quella della vigilanza'. Lo ha detto Luca Zaia, ...

Crollo Genova - Raimondo - EcoSavona - : grossi disagi per i rifiuti : Genova, 21 ago., askanews, - 'Il Crollo del ponte Morandi, oltre all'immane tragedia che ha causato decine di vittime, rischia di isolare ulteriormente il ponente ligure e di creare enormi disagi ...

Genova - crollo del ponte Morandi : i reati contestati e l'indagine della Procura. I chiarimenti dell'avvocato : Mentre la politica discute di revoca della convenzione alla società Autostrade per l'Italia e dell'eventuale nazionalizzazione delle strade, c'è un dato di fatto su quanto avvenuto a Genova con il crollo del ponte Morandi: c'è un'indagine penale in corso e dal suo esito dipenderanno anche le decisioni politiche. Per ora, insomma, è un gran parlare, ma fino a quando non saranno stabilite le responsabilità dalla magistratura, saranno, appunto, ...

Crollo ponte Genova - Martina : “Il nostro governo fece molto per i controlli. I fischi al funerale? Il Pd deve ripartire da lì” : "Propongo al governo di attivare lo strumento delle zone economiche speciali per aiutare Genova. Il governo apra la Zes a Genova, consenta a tanti che vogliono tornare a investire in quella città di farlo con questi strumenti speciali già attivati in altre città italiane. Facciamo un intervento concreto e immediato accanto, ovviamente, all'indennizzo e alla sistemazione degli sfollati", ha dichiarato stamane il segretario del Pd, Maurizio ...

Islam Genova ricorda morti crollo ponte : ANSA, - Genova, 21 AGO - Un ricordo e una preghiera speciale dei 43 morti nel crollo di ponte Morandi a Genova da parte dei circa duemila fedeli musulmani che oggi si sono ritrovati nella spianata ...

Crollo Genova - Martina : doverosa commissione inchiesta parlamentare : Roma, 21 ago., askanews, - 'È doverosa una commissione d'inchiesta parlamentare sul Crollo del Ponte Morandi a Genova. Il Parlamento deve dare il proprio contributo serio dopo la tragedia'. Così su ...