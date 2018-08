Genova | “corrosione elevata” sul pilone 10 

lastampa

: Genova, registrata “corrosione elevata” sul pilone 10 - LaStampa : Genova, registrata “corrosione elevata” sul pilone 10 - MediasetTgcom24 : Crollo ponte Genova, il prefetto: corrosione elevata sul pilone 10 #pontemorandi - RaiNews : Genova, nel 1979 l'ingegnere Morandi avvertiva: 'Segni di corrosione sul Ponte, va protetto'… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) «Il10 si trova in uno stato di corrosione di grado elevato. Ci siamo riuniti per verificare se ci fossero attività da porre in essere in via precauzionale». Lo ha detto il prefetto diFiamma Spena al termine della riunione del Ccs, Centro coordinamento soccorsi. Al vertice che si è tenuto nella prefettura del capoluogo ligure hanno...