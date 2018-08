Genova | Conte | avanti con la revoca | Autostrade paghi il quadruplo

Autostrade - Conte : "Genova? Avanti con la revoca ?Prepariamo una contromossa" : Giuseppe Conte tira diritto. Il governo revocherà la concessione ad Autostrade. Il presidente del Consiglio in un'intervista al Corriere mette in chiaro le cose: "Valuteremo con attenzione la modalità migliore per soddisfare l"interesse pubblico. Va senz"altro trovata un"alternativa a cattive privatizzazioni e a un sistema concessorio mal realizzato". Poi annuncia una "contromossa" che potrebbe annullare o ridurre le penali che dovrebbe pagare ...

Genova - Conte al Corriere : «Autostrade deve pagare almeno quattro volte di più» : Il premier: «La societàdeve almeno quadruplicare la somma stanziataGià ricevute offerteper ricostruire il Morandi»

Crollo del Ponte a Genova - Conte : «Con la revoca si va avanti. Abbiamo una contromossa» : Ci siamo subito ritrovati su un obiettivo comune: realizzare una politica nuova che segni una cesura rispetto al passato». Il gasdotto Tap si farà? «Il dossier Tap è ora a Palazzo Chigi. Ho ascoltato ...

Il sindaco di Genova non si accontenta : "Ponte nuovo in fretta - ma necessari anche Gronda e Terzo Valico" : "È necessario fare il ponte nuovo più in fretta possibile" ma "per Genova sono necessarie anche le altre opere: il Terzo Valico, la Gronda, la Tav, la metropolitana di superficie". Così il sindaco Marco Bucci rilancia l'esigenza di attuare un grande piano per le infrastrutture nell'area di Genova.Il primo cittadino del capoluogo ligure ne ha parlato dopo aver consegnato le prime case alle prime cinque famiglie di sfollati, ...

Genova - Renzi all'attacco : "Lega votò decreto pro Autostrade e prese i soldi - Conte legale dei concessionari” : L’ex premier Matteo Renzi alla carica sull’affaire Autostrade, sulla questione del rilascio delle concessioni pubbliche alla società: "Lo squallido Di Maio ci infama, ma i soldi da Autostrade li ha presi la Lega, non noi. Conte era il legale dei concessionari. E Salvini ha votato a favore del decreto legge pro Autostrade, mentre noi abbiamo votato contro. Questi sono fatti, non fakenews" spiega il senatore Pd che rinfocola la polemica ...

Crollo Genova - Conte chiama Toti mentre consegna case a sfollati : Genova, 20 ago., askanews, - Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha ricevuto una telefonata dal premier Giuseppe Conte durante la consegna dei primi cinque alloggi ai cittadini sfollati dalle ...

Procuratore Genova : ogni video al vaglio - non ci accontentiamo : Roma, 20 ago., askanews, - 'Stiamo valutando tutti i video che vengono acquisiti: se ci fossero dei video che ritraggono il crollo da qualsiasi parte penso che siano molto utili. Al momento viene ...

Crollo Genova - Conte chiama Toti mentre consegna case a sfollati : Genova, 20 ago., askanews, - Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha ricevuto una telefonata dal premier Giuseppe Conte durante la consegna dei primi cinque alloggi ai cittadini sfollati dalle ...

Trump parla con Conte - offre assistenza dopo crollo ponte Genova : New York, 20 ago., askanews, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, 'per esprimere le sue condoglianze e offrire ...

Crollo Genova - ingegneri scrivono a Conte : Il Consiglio Nazionale ingegneri ha inviato oggi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, una lettera avente per tema la tragedia relativa al Crollo del ponte Morandi a Genova. Dopo aver espresso ...

Genova. Ponte Morandi : Autostrade riceve lettera di contestazione del Ministero : Il Governo legastellato passa ai fatti e avvia la procedura di revoca della concessione. A confermarlo i diretti interessati. La

Crollo Genova - ingegneri scrivono a Conte : - Piano nazionale delle infrastrutture: dare avvio a un progetto generale delle infrastrutture in Italia, che rilanci fortemente l'economia e contribuisca a superare il gap con il resto d'Europa e ...

Crollo Genova - Autostrade : ricevuta lettera contestazione dal Mit : Milano, 20 ago., askanews, - Autostrade per l'Italia ha ricevuto in data odierna la lettera di contestazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già anticipata dalla stampa nei giorni ...

Conte : "Il governo è con Genova e i genovesi - non solo a parole - ma con gesti concreti" : Il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte questa mattina ha pubblicato una foto della riunione che il governo ha avuto ieri pomeriggio a Genova e ha scritto:"Come abbiamo detto il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti"Poi è passato ad elencare quali sono state le azioni concrete fatte e cioè lo stanziamento di somme di denaro che servono nell'immediato per aiutare la città e i suoi ...