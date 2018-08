Genova | al via il cda di Autostrade per informativa Zona rossa chiusa per motivi di

Crollo ponte Genova - Protezione Civile : in 10 giorni via i detriti dal torrente : “Credo che in una decina di giorni potrà avvenire“: lo ha dichiarato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in merito al tempo necessario per rimuovere tutte le macerie di ponte Morandi dall’alveo del Polcevera. Si teme infatti che in caso di forti piogge il torrente possa esondare. L'articolo Crollo ponte Genova, Protezione Civile: in 10 giorni via i detriti dal torrente sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo Ponte Genova : il Sindaco di Baveno chiede la verifica del viadotto della A26 : Il Sindaco di Baveno (VCO), Maria Rosa Gnocchi, ha chiesto ad Autostrade controlli allo ‘Stronetta’, il viadotto della A26 tra le uscite di Gravellona Toce e Baveno. Gnocchi chiede informazioni certe sullo stato di salute di ponti e gallerie, in particolare sul viadotto ‘Stronetta’ gia’ oggetto a primavera di un intervento di manutenzione. Il viadotto è lungo 1117 metri: e’ stato progettato dall’ingegner ...

Genova - da Saviano a Fazio Il silenzio dei "big" di Sinistra : In Italia ci sono vittime e vittime, e quelle che hanno perso la vita o i propri cari nel crollo del ponte Morandi a Genova, evidentemente non hanno lo stesso valore di altre, almeno per i "big" di Sinistra. In molti si sono chiesti come mai, all'indomani della strage del viadotto sbriciolatosi p Segui su affaritaliani.it

Graziano Delrio sul disastro di Genova : "Viviamo giorni cattivi. Noi abbiamo seminato bene - ma Italia è fragile" : "A questo Paese manca molto il senso dell'interesse nazionale, di come sia importante che nelle diversità ciascuno persegua il bene della comunità e della coesione sociale, come ha detto il presidente Mattarella. In questi giorni cattivi questo suo appello ha più senso. Il Paese ha bisogno di unità e coesione". Così l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, parla della prima volta del ...

Ponte Morandi - lo scivolone in diretta dell’inviata Sky : “Lei è di Genova?” e l’interlocutore la gela : “Sono il sindaco - veda un po’ lei” : Sta facendo il giro della rete lo spezzone di una diretta di Sky Tg24 di domenica 19 agosto. L’inviata è in piazza, per raccogliere le reazioni dei genovesi a distanza di qualche giorno dal drammatico crollo del Ponte Morandi. La giornalista si avvicina ad un uomo e gli rivolge una domanda: “Lei è di Genova?”. L’interlocutore risponde: “Sono il sindaco, veda un po’ lei”. Si trattava in effetti di Marco ...

Crollo ponte Genova : rumori dal viadotto - accertamenti in corso e zona rossa interdetta : Nella notte e questa mattina sono stati uditi rumori provenienti dal moncone est del ponte Morandi a Genova: in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le operazioni di recupero delle masserizie e degli oggetti personali dalle abitazioni evacuate. Sono stati attivati accertamenti tecnici, ancora in corso. La zona rossa è interdetta anche ai mezzi di soccorso in attesa dei risultati delle verifiche. L'articolo Crollo ...

Genova - crollo viadotto Morandi : tiranti ridotti del 20% : Una notizia inquietante quella che emerge da un recente rapporto pubblicato dal noto settimanale L'Espresso. Il giornale ha infatti acquisito una documentazione relativa ad un verbale di una riunione tenuta il primo febbraio scorso, che dimostra come tutti fossero a conoscenza della grave situazione in cui versava la struttura. Tra queste figurano anche il Ministero per le Infrastrutture e la stessa società Autostrade per l'Italia. I tiranti ...

Crollo ponte Genova : sentiti i primi testimoni - al via la catalogazione delle macerie : Nell’ambito dell’indagine sul Crollo del ponte avvenuto a Genova lo scorso 14 agosto, costato la vita a 43 persone, la squadra mobile di Genova sta ascoltando in queste ore i primi testimoni, circa una decina: si indaga per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti. Ad essere sentite sono state alcune persone che si trovavano nell’area e che potrebbero fornire indicazioni utili ...

Controesodo al via : 21 milioni sulle strade col caldo torrido Il traffico a Genova| Il Meteo : Gli italiani seguono le previsioni del tempo per tornare in città dai luoghi di villeggiatura nell’anno più “bollente” da 200 anni a questa parte. La viabilità nell’area di Genova

Crollo viadotto Morandi a Genova : in Svizzera 40 ponti in “stato critico” : Nonostante le rassicurazioni delle autorità svizzere dopo il disastro di Genova, secondo quanto riportato oggi dal “Sonntagsblick“, anche in Svizzera vi sono ponti e viadotti autostradali che necessitano, con una certa urgenza, di essere risanati: circa 40 strutture, ossia l’1% circa del totale, presentano elementi che sono in uno “stato critico”. Il quotidiano spiega di avere potuto consultare il nuovo Rapporto ...

Dopo Genova ristrutturare l'Italia : via al piano straordinario per ponti e scuole : M5s e Lega colgono l'occasione del crollo del ponte Morandi per lanciare una politica di spesa pubblica che il numero due di...

Genova - CdM straordinario stanzia nuove risorse per emergenza - viabilità - trasporti : Teleborsa, - Il Governo stanzia altri 28,5 milioni in aggiunta ai 5 già decisi per l'emergenza di Genova . Le risorse, che andranno alla Regione Liguria ed al capoluogo colpito dalla tragedia del ...

Panissa al via - con un minuto di silenzio per i morti di Genova - FOTO : Senza taglio del nastro e con un minuto di silenzio in memoria delle vittime del ponte Morandi, la Sagra d'la Panissa, organizza dal Comitato Vecchia Porta Casale nell'area della palestra Mazzini, ha ...