Garante detenuti scrive al Viminale sulla nave Diciotti | Migranti privati di fatto

Carceri - il Garante dei detenuti visita l'istituto di Secondigliano : Il garante regionale delle persone prive della libertà, Samuele Ciambriello si è recato in visita nell'istituto penitenziario di Secondigliano. Nell'istituto, diretto da Giulia Russo,sono presenti ad ...

Garante detenuti visita carceri Friuli : ANSA, - ROMA, 14 LUG - È in corso in Friuli Venezia Giulia la visita del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale a Istituti penitenziari della Regione, ...

Garante detenuti - migranti nave Pozzallo privi della libertà : "Si trovano di fatto private della libertà personale" i migranti a bordo della nave container Alexander Maersk. E' per questo che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private ...

Migranti - il Garante per i detenuti : “Nelle strutture Cpr condizioni scadenti. Diverse criticità nelle operazioni di rimpatrio” : Le condizioni dei Centri di permanenza per il rimpatrio versano in “condizioni materiali e igieniche scadenti” e nella loro gestione (pubblica) c’è “scarsa trasparenza”. Si tratta delle stesse strutture, previste dal decreto Minniti, che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato di voler estendere. Lo mette in luca la relazione annuale del Garante delle persone detenute e private della libertà ...