Gamescom 2018 | svelata Libra of Soul | la seconda Story Mode di SoulCalibur 6

TWIN MIRROR si mostra alla Gamescom 2018 : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato due delle nuove caratteristiche principali di gioco per il nuovo thriller psicologico TWIN MIRROR: il Palazzo dalla Mente e il Doppio. L’avventura narrativa sarà un gioco episodico, composto di tre parti, la prima delle quali, “Lost On Arrival“, sarà disponibile nel 2019. TWIN MIRROR: Le caratteristiche principali in video In TWIN MIRROR, i ...

Gamescom 2018 : annunciata la data di uscita di Ace Combat 7 : Skies Unknown : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare la data di uscita di Ace Combat 7: Skies Unknown il 17 gennaio in Italia per PlayStation 4, Xbox One (le versioni digitali dal 18 gennaio) e 1° febbraio per PC tramite Steam.Ambientata nello stesso continente Usean come in Ace Combat 3 e Ace Combat 4 la storia ruota intorno alla Seconda Guerra Continentale di Usean, seguita da un attacco da parte di un esercito di aerei senza pilota.I ...

METRO EXODUS si mostra alla Gamescom 2018 : In occasione della Gamescom 2018, Deep Silver e 4A Games hanno mostrato un nuovo trailer di METRO EXODUS alla NVIDIA GeForce Gaming Celebration, ieri sera al Palladium di Colonia, in Germania. METRO EXODUS alla Gamescom 2018 Migliaia di chilometri dalle rovine di Mosca, Artyom ed i suoi compagni scoprono quello che sembra il paradiso: una valle rigogliosa e verde, brulicante di vita. Ma se gli anni in METROpolitana hanno insegnato loro una ...

Gamescom 2018 : ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN arriva in Italia a Gennaio 2019 : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare la data di uscita di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN il 17 Gennaio in Italia per PlayStation 4, Xbox One (le versioni digitali dal 18 Gennaio) e 1° febbraio per PC tramite STEAM. ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN disponibile da Gennaio 2019 Ambientata nello stesso continente Usean come in ACE COMBAT 3 e ACE COMBAT 4 la storia ruota intorno ...

Gamescom 2018 : alle 11 seguite in diretta la cerimonia di apertura tra nuovi annunci e imperdibili novità : Per quanto gli annunci legati a doppio filo alla Gamescom 2018 siano già parecchi, a conti fatti l'evento tedesco non è ancora entrato effettivamente nel vivo. Tutto partirà nella tarda mattinata di oggi con una cerimonia di apertura che inevitabilmente attira l'attenzione di fan e addetti ai lavori.Tra Ubisoft, Square Enix, THQ e molti altri ci aspettiamo infatti diversi annunci davvero di spessore, che si tratti di titoli completamente inediti ...

Gamescom 2018 : Starlink Battle for Atlas - prova : Un po' No Man's Sky, un po' Starfox e un po' Skylanders. Sono queste le prime impressioni che abbiamo ricevuto giocando a Starlink: Battle for Atlas, la nuova proprietà intellettuale di Ubisoft. Presentato durante l'E3 2017, il nuovo lavoro di Ubisoft Toronto solo quest'anno ha mostrato tutte le sue potenzialità. Stiamo parlando di un action adventure a sfondo spaziale, nel quale manovreremo un'astronave tra la superficie dei pianeti e lo spazio ...

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider mostra l'impressionante versione PC : Durante l'evento Geforce Celebration di Nvidia, ospitato a Colonia, in Germania, Square Enix ed Eidos Motréal hanno lanciato un nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider.Il trailer, riportato da Dualshockers, ci presenta la versione PC del gioco, che supporterà risoluzione 4K nativa, HDR, anti-aliasing di alta qualità, Proven Ambient Occlusion, Tessellation e molto altro. Qui sotto potete vedere il video:Read more…

Gamescom 2018 : Metro Exodus torna a mostrarsi in un nuovo entusiasmante trailer : Prima della sua apparizione alla Gamescom, 4A Games e Deep Silver hanno lanciato un nuovissimo trailer per il loro FPS Metro Exodus durante la Nvidia GeForce Gaming Celebration, evento durante il quale sono state presentate le nuove schede grafiche GeForce RTX 2070, RTX 2080 e RTX 2080 Ti.Come riporta Dualshockers, in questa occasione abbiamo appreso che Metro Exodus sfrutterà alcune nuove tecnologie. Gli sviluppatori, ad esempio, stanno traendo ...

Gamescom 2018 : Blizzard porta i propri titoli alla fiera di Colonia : Mancano poche ore alla Gamescom 2018, e anche Blizzard si prepara a mostrare i propri giochi festeggiando assieme alla community durante la fiera di Colonia che si terrà da domani martedì 21 a sabato 25 agosto.Coloro che parteciperanno alla fiera potranno provare numerosi giochi e attività, riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutte le attività di Blizzard per il Gamescom 2018: Read more…

Gamescom 2018 : NVIDIA presenta le nuove schede grafiche GeForce RTX 2070 - RTX 2080 e RTX 2080 Ti : Nel corso dell'evento che NVIDIA sta tenendo in questi minuti alla Gamescom 2018, il produttore ha finalmente svelato al pubblico le nuove schede grafiche per il mercato consumer in arrivo già nei prossimi mesi, le GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 e GeForce RTX 2080 Ti.Le due schede della famiglia 2080 saranno disponibili a partire dal 20 settembre, mentre la RTX 2070 arriverà sul mercato in seguito. Ecco i prezzi di lancio delle schede ...

Gamescom 2018 : il made in Italy dei videogiochi protagonista all'evento di Colonia : Il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia ICE e AESVI, l'associazione che rappresenta l'industria videoludica italiana, annunciano la partecipazione di una delegazione di imprese a Gamescom, la più importante fiera del gaming in Europa, in programma dal 21 al 25 agosto 2018 in Germania presso la Koelnmesse di Colonia.Il mercato dei videogiochi in Italia ha chiuso il 2017 con un fatturato di quasi 1,5 miliardi di euro per le vendite di ...

Shenmue III : domani un nuovo annuncio in occasione dell'inizio della Gamescom 2018 : Come già sottolineato un paio di giorni fa, la cerimonia di apertura della Gamescom 2018 sarà caratterizzata da annunci da parte di compagnie di primo piano come Ubisoft, Square Enix, THQ Nordic, Dontnod Entertainment, Koch Media e Deep Silver ma a quanto pare le novità non finiscono qui.Gematsu ha segnalato che durante la cerimonia di apertura della Gamescom 2018 ci sarà spazio anche per un nuovo annuncio dedicato a Shenmue III. Non sappiamo ...

SBK Team Manager : Il nuovo Superbike manageriale svelato alla Gamescom 2018 : L’italiana Digital Tales è da sempre garanzia di qualità per lo sviluppo dei giochi mobile, portando tra gli altri negli anni ‘SBK Official Mobile Game’ ad essere il gioco a ‘due ruote’ più apprezzato in assoluto. Ora, dopo migliaia di chilometri macinati da pilota, al giocatore toccherà il delicato compito di gestire il Team ‘dietro le quinte’. E sarà bellissimo! SBK ...

Gamescom 2018 : alle 18 seguite la GeForce Gaming Celebration : La Gamescom 2018 parte ufficialmente nella giornata di domani ma già oggi un primo evento di assoluto interesse attira l'attenzione di tutto il mondo videoludico che si affida al proprio PC per godere a pieno del nostro medium preferito. Questa sera a partire dalle 18 ore italiane ci sarà spazio per una conferenza targata Nvidia, la GeForce Gaming Celebration che avrà luogo in quel di Colonia e che dovrebbe rivelare il futuro del colosso ...