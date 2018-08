Gamescom 2018 | le quest di Cyberpunk 2077 saranno simili a quelle di The Witcher 3 in

Gamescom 2018 : ecco il primo video di gameplay di Sekiro : Shadows Die Twice : Presentato all'E3 con un trailer che ne mostrava alcuni spezzoni di gameplay, Sekiro: Shadows Die Twice è tra i protagonisti della Gamescom 2018 dalla quale riceviamo oggi un video con una lunga sessione di gameplay del gioco, trasmessa nel corso di un evento tenuto da IGN nell'ambito della kermesse di Colonia.A differenza del trailer d'annuncio dell'E3, qui possiamo ammirare Sekiro in una intera demo giocata in diretta dagli sviluppatori, che ...

Microsoft : Tutti gli annunci dalla Gamescom 2018 per Xbox One : Xbox, da sempre in prima linea all’interno dei maggiori eventi internazionali, occasioni uniche per stabilire un rapporto più diretto con i fan di tutto il mondo, a Gamescom ospita all’interno del proprio booth una selezione esclusiva e diversificata di videogame, con ben 25 titoli giocabili a disposizione dei gamer. Tutte le novità in arrivo su Xbox One dalla Gamescom 2018 Dai frenetici action game agli adrenalinici ...

Gamescom 2018 : Microsoft svela la data d'uscita dell'espansione Forsaken Shores di Sea of Thieves : In occasione della puntata di Inside Xbox che Microsoft ha tenuto nell'ambito della Gamescom 2018, la compagnia ha annunciato la data d'uscita di Forsaken Shores, la prossima importante espansione di Sea of Thieves che sarà disponibile dal prossimo 19 settembre.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la nuova espansione ci porterà a visitare l'inedita ambientazione di Devil's Roar, un bioma vulcanico estremamente pericoloso per le normali ...

Gamescom 2018 : Cyberpunk 2077 - anteprima : Dopo la nostra anteprima di Cyberpunk dell'E3, s'è fatto un gran parlare del prossimo gioco dei CD Projekt Red. E purtroppo non sempre con toni entusiastici, visto che incurante di tutto ciò che di complesso e variegato ci sarà in questo prossimo titolo, il popolo di internet ha deciso una cosa: che la visuale in soggettiva proprio non gli va giù.Sia chiaro, anche io m'aspettavo un gioco in terza persona, un The Witcher in salsa Cyberpunk. E ...

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Fallout 76 si concentra sulla costruzione degli avamposti : In Fallout 4 questo sistema di crafting era già presente ma aveva un ruolo marginale nell'economia del gioco, mentre in Fallout 76 sarà fondamentale costruire ripari e rifugi insieme ai propri ...

Gamescom 2018 : Halo The Master Chief Collection è in arrivo su Xbox Game Pass : Se ne parlava da ormai diverso e molti fan non vedevano l'ora della conferma ufficiale da parte di Microsoft e di una data di uscita vera e propria che finalmente è arrivata grazie all'Inside Xbox organizzato in occasione della Gamescom 2018.Halo The Master Chief Collection è in arrivo su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che permette di accedere a una libreria di titoli in costante ampliamento, con tanto di miglioramenti evidenti ...

Gamescom 2018 : ReCore e altri titoli Microsoft arriveranno su Steam grazie a THQ Nordic : THQ Nordic e Microsoft hanno annunciato oggi di aver stretto un accordo che porterà ReCore e altri titoli della compagnia su Steam. I sei videogiochi al centro dell'accordo sono già disponibili su PC nel Microsoft Store, mentre verranno pubblicati sulla piattaforma da THQ Nordic.Oltre a ReCore, arriveranno quindi su Steam anche titoli del calibro di Super Lucky's Tale e Rush: A Disney-Pixar Adventure. Ecco la lista completa dei videogiochi al ...

Gamescom 2018 : annunciata la data di uscita di Devil May Cry 5 e pubblicato uno spettacolare video gameplay con la presenza di Dante : In questi minuti si sta svolgendo l'Inside Xbox dedicato alla Gamescom 2018 e, in occasione dell'evento di Colonia, è arrivata una notizia molto attesa dai fan di Devil May Cry.Devil May Cry 5 ha finalmente una data di lancio, il gioco sarà disponibile il prossimo 8 marzo 2019 per PS4, Xbox One e PC.Per l'occasione è stato anche mostrato uno spettacolare video gameplay in cui compare il celebre Dante:Read more…

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Fallout 76 si concentra sulla costruzione degli avamposti : Nel corso dell'episodio di Inside Xbox che Microsoft ha tenuto alla Gamescom 2018, Bethesda ha mostrato un nuovo trailer in stile Vault-Tec per Fallout 76, che si concentra questa volta sulla costruzione degli avamposti.In Fallout 4 questo sistema di crafting era già presente ma aveva un ruolo marginale nell'economia del gioco, mentre in Fallout 76 sarà fondamentale costruire ripari e rifugi insieme ai propri alleati. Grazie al modulo portatile ...

Gamescom 2018 : Facebook Gaming sarà tra i protagonisti dell'evento con uno stand in fiera : Questo il periodo dell'anno in cui migliaia di appassionati di videogiochi si recano a Colonia, in Germania, per assistere alla Gamescom, una delle più grandi fiere mondiali dedicate al Gaming.Dalla fine dell'E3 2018, più di 68 milioni di persone hanno postato, commentato o condiviso su Facebook qualcosa relativo alla Gamescom e il Gaming, per un totale di oltre 280 milioni di volte. Quest'anno, Facebook Gaming sarà presente alla Gamescom per ...

Gamescom 2018 : State of Decay 2 riceverà la modalità Daybreak il 12 settembre : Durante questa Gamescom i ragazzi di Undead Labs hanno annunciato una nuova modalità per State of Decay 2. Daybreak è una nuova modalità di gioco in cui il giocatore rivestirà i panni di un soldato Red Talon, l'obiettivo è quello di resistere ad orde di infetti sempre più potenti. Sarà possibile giocare con un amico che rivestirà il ruolo di un soldato di supporto e garantirà rifornimenti al suo compagno sul campo.Gli sviluppatori hanno ...

Gamescom 2018 : Battlefield V si mostra con un nuovo trailer incentrato sulle classi - la personalizzazione e molto altro : In questi minuti si sta svolgendo il programma Inside Xbox dedicato alla Gamescom 2018 e, per l'occasione, Microsoft ha dato spazio a Battlefield V.Nello specifico, è stato mostrato un nuovo trailer per lo sparatutto targato EA e DICE incentrato sulle classi, le squadre e le personalizzazioni a livello di abilità di armi e veicoli:Che ne dite?Read more…

Gamescom 2018 : Rage 2 - prova : Quando nel 2011 Rage fece la sua apparsa sugli scaffali, venne accolto da giudizi controversi. C'è stato chi gli ha dato 9, forse in un eccesso di buonismo, e chi invece gli ha assegnato un 4,5, senz'altro in un eccesso di celodurismo. Il nostro Daniele Cucchiarelli gli diede un salomonico 8, in un'epoca che ora appare preistorica in cui avevamo ancora le recensioni multi-pagina. Voto che col senno di poi possiamo definire pressoché perfetto, ...

Gamescom 2018 : Devil May Cry 5 protagonista di alcuni video di gameplay in 4K : La Gamescom 2018 è foriera di notizie e novità sui videogiochi più attesi del momento, e se il reveal di Devil May Cry 5 all'E3 2018 vi aveva lasciato con l'amaro in bocca per l'assenza di gameplay, la kermesse di Colonia promette di soddisfare la vostra curiosità su questo nuovo capitolo della serie.Arrivano direttamente dallo showfloor della fiera alcuni video di gameplay in 4K di Devil May Cry 5, che possono dare un assaggio dell'azione ...