Gamescom 2018 | Darksiders 3 protagonista dell' evento con un nuovo trailer | un video

Gamescom 2018 : Kassandra e Alexios si mostrano nei nuovi trailer di Assassin's Creed Odyssey : Per celebrare l'inizio della Gamescom 2018, Ubisoft ha rilasciato due nuovi trailer per Assassin's Creed Odyssey.I due trailer, segnalati da Dualshockers, si concentrano sulle figure dei due protagonisti dell'atteso nuovo episodio. Per chi non lo sapesse, Assassin's Creed Odyssey presenta due protagonisti giocabili, Kassandra e Alexios. Per dare la stessa importanza a entrambi questi personaggi, Ubisoft ha deciso di pubblicare lo stesso trailer ...

Gamescom 2018 : alle 16 : 30 seguite in diretta Inside Xbox di Microsoft : Dopo la cerimonia di apertura che è stata caratterizzata da alcuni annunci ma che non ha di certo lasciato a bocca aperta, molti videogiocatori e fan di Microsoft sperano in novità importanti nel corso della puntata di Inside Xbox organizzata in occasione della Gamescom 2018.L'appuntamento è fissato alle 16:30 ore italiane di oggi pomeriggio con un evento che sarà visibile attraverso il canale YouTube di Xbox o attraverso il canale Twitch ...

Gamescom 2018 : Trials Rising arriva a febbraio su PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : In occasione di Gamescom, Ubisoft ha annunciato che Trials Rising, il nuovo capitolo dell'avvincente serie in motocicletta Trials, sarà disponibile in tutto il mondo dal 12 febbraio 2019 su sistemi di intrattenimento PlayStation®4, sulla famiglia di dispositivi Xbox One, che include Xbox One X, su Nintendo SwitchTM e PC Windows. I giocatori selezionati per partecipare alla Closed Beta potranno provare la competizione multiplayer dal 13 al 16/17 ...

Gamescom 2018 : Life is Strange 2 - anteprima : "I miei poteri potrebbero non durare", esclama Max con una punta di malinconia. Chloe non si lascia intristire da queste parole e, di getto, ribatte: "Non importa... noi sì. Per sempre." A questo punto, coloro che hanno amato profondamente quella che è da molti considerata come l'opera più significativa di Dontnod, dovrebbero già avere le lacrime agli occhi. La piccola/grande Odissea di Life is Strange è una storia memorabile, capace di ...

Gamescom 2018 : annunciata la data di uscita di Shenmue 3 e pubblicato un nuovo trailer : Sul palco della Gamescom 2018 è arrivato un annuncio molto atteso dai giocatori, ovvero quello della data di uscita di Shenmue 3.Ebbene, apprendiamo che Shenmue 3 arriverà il 27 agosto 2019 su PlayStation 4 e PCInoltre, è stato pubblicato un nuovo video esclusivo che potete vedere qui sotto:Read more…

Gamescom 2018 : annunciato The Settlers History Collection : Continuano gli annunci sul palco della Gamescom 2018. Questa volta è stato svelato The Settlers History Collection.Una Collection che racchiude in sé 7 giochi del franchise e che sarà disponibile dal 15 novembre 2018.Il primo Settlers è già disponibile su Uplay.Read more…

Gamescom 2018 : The Settlers è il nuovo capitolo di questa storica serie : Non solo l'annuncio di una collection con tutti i capitoli passati di The Settlers ma anche l'annuncio di un nuovissimo capitolo della serie che ha già un trailer e una finestra di lancio.Ubisoft e in particolare Blue Byte Studios collaborano insieme per la realizzazione di The Settlers, nuovo titolo che verrà lanciato nell'autunno del 2019. Ecco il primo trailer del progetto.Cosa pensate di questo annuncio?Read more…

Gamescom 2018 : Supermassive Games presenta Man of Medan primo gioco della serie The Dark Pictures : La Gamescom 2018 ha ufficialmente preso il via con la cerimonia di apertura e sul palco si è presentata Supermassive Games.La compagnia ha svelato il primo gioco della serie The Dark Pictures, che risponde al nome di Man of Medan.Qui sotto potete vedere il trailer:Read more…

Gamescom 2018 : svelate due delle principali meccaniche di gameplay di Twin Mirror : Bandai Namco Entertainment Europe svela due delle nuove caratteristiche principali di gioco per il nuovo thriller psicologico Twin Mirror - il Palazzo dalla Mente, e il Doppio. L'avventura narrativa sarà un gioco episodico, composto di tre parti, la prima delle quali, "Lost On Arrival", sarà disponibile nel 2019.In Twin Mirror, i giocatori assumono il ruolo di Sam, un giornalista investigativo che ritornerà a casa per seppellire un vecchio ...

Gamescom 2018 : svelata Libra of Soul - la seconda Story Mode di SoulCalibur 6 : Bandai Namco Entertainment Europe ha rivelato ulteriori informazioni su SoulCalibur VI, tra cui l'annuncio della seconda Story Mode, Libra of Soul, la creazione di personaggi, il gameplay online e il primo personaggio del DLC, Tira.Libra Of Soul è la seconda Story Mode in SoulCalibur VI, che si unisce alla modalità Chronicle of Souls già rivelata. In questa modalità di gioco, i giocatori saranno in grado di creare il proprio combattente ...

Gamescom 2018 : annunciata la data di uscita di Ace Combat 7 : Skies Unknown : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare la data di uscita di Ace Combat 7: Skies Unknown il 17 gennaio in Italia per PlayStation 4, Xbox One (le versioni digitali dal 18 gennaio) e 1° febbraio per PC tramite Steam.Ambientata nello stesso continente Usean come in Ace Combat 3 e Ace Combat 4 la storia ruota intorno alla Seconda Guerra Continentale di Usean, seguita da un attacco da parte di un esercito di aerei senza pilota.I ...

METRO EXODUS si mostra alla Gamescom 2018 : In occasione della Gamescom 2018, Deep Silver e 4A Games hanno mostrato un nuovo trailer di METRO EXODUS alla NVIDIA GeForce Gaming Celebration, ieri sera al Palladium di Colonia, in Germania. METRO EXODUS alla Gamescom 2018 Migliaia di chilometri dalle rovine di Mosca, Artyom ed i suoi compagni scoprono quello che sembra il paradiso: una valle rigogliosa e verde, brulicante di vita. Ma se gli anni in METROpolitana hanno insegnato loro una ...

