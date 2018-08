Gamescom 2018 | Battlefield V si mostra con un nuovo trailer incentrato sulle classi | la

Gamescom 2018 : Rage 2 - prova : Quando nel 2011 Rage fece la sua apparsa sugli scaffali, venne accolto da giudizi controversi. C'è stato chi gli ha dato 9, forse in un eccesso di buonismo, e chi invece gli ha assegnato un 4,5, senz'altro in un eccesso di celodurismo. Il nostro Daniele Cucchiarelli gli diede un salomonico 8, in un'epoca che ora appare preistorica in cui avevamo ancora le recensioni multi-pagina. Voto che col senno di poi possiamo definire pressoché perfetto, ...

Gamescom 2018 : Devil May Cry 5 protagonista di alcuni video di gameplay in 4K : La Gamescom 2018 è foriera di notizie e novità sui videogiochi più attesi del momento, e se il reveal di Devil May Cry 5 all'E3 2018 vi aveva lasciato con l'amaro in bocca per l'assenza di gameplay, la kermesse di Colonia promette di soddisfare la vostra curiosità su questo nuovo capitolo della serie.Arrivano direttamente dallo showfloor della fiera alcuni video di gameplay in 4K di Devil May Cry 5, che possono dare un assaggio dell'azione ...

Gamescom 2018 : Hunt : Showdown in arrivo su Xbox One come parte di Xbox Game Preview : Iniziamo questa conferenza Microsoft con ottime notizie per gli utenti Xbox, è stato infatti annunciato che Hunt: Showdown arriverà anche sulle console Microsoft. Parliamo di un FPS con elementi PvE e PvP in cui delle squadre da due giocatori devono andare a caccia di mostri facendo attenzione anche agli altri avversari umani, da quello che abbiamo potuto vedere dal trailer (che trovate alla fine di questa news) la cooperazione rivestirà un ...

Nintendo : Tutti gli annunci dalla Gamescom 2018 : All’apertura della Gamescom di Colonia, in Germania, Nintendo rivela nuovi dettagli su quello che attende i fan nel corso della settimana, tra cui nuovo gameplay di titoli già annunciati per Nintendo Switch come Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party, e DAEMON X MACHINA di Marvelous, mentre i visitatori dell’evento potranno giocare una gamma di titoli in arrivo tra cui, in anteprima mondiale, Super Mario Party e Diablo ...

Xbox Gamescom 2018 : LIVE a partire dalle 16 : 30 : La seconda conferenza annuale dopo l’E3 più importante per i videogiocatori sta per iniziare a Colonia, la famosa città tedesca con poco più di un milione di abitanti. Anche quest’anno, Microsoft ha deciso di trasmettere in diretta l’evento con il team di Inside Xbox su Mixer, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram e Twitch. Vedremo certamente dei trailer inediti, delle interviste con alcuni degli sviluppatori di giochi più noti ...

Il team di sviluppo di The Sinking City ha pubblicato due video in occasione della Gamescom 2018.Nello specifico, si tratta di un trailer in CGI e di una demo di 12 minuti che mette in mostra il gameplay e gli strumenti investigativi che saranno messi a disposizione dei giocatori.Qui sotto, potete ammirare il trailer intitolato "Death May Die":

LEGO DC SUPER-VILLAINS si mostra alla Gamescom 2018 : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e DC Entertainment hanno presentato un nuovo trailer della storia di LEGO DC SUPER-VILLAINS, che mostra come, per salvare il pianeta, un principiante si trova costretto ad affrontare il male e ad allearsi con il meglio del peggio, fra cui Joker, Harley Quinn, Lex Luthor, Deathstroke, Killer Frost, Sinestro e tantissimi altri! LEGO DC SUPER-VILLAINS i n un nuovo ...

Gamescom 2018 : Close to the Sun : l'interessante survival horror del team italiano Storm in Tea Cup torna a mostrarsi in un nuovo trailer : La Gamescom 2018, ormai entrata nel vivo dopo la cerimonia di apertura, continua a regalare interessanti e numerosissime notizie su attesi giochi in arrivo.Tra i protagonisti dell'importante manifestazione di Colonia figura Close to the Sun.Per chi non lo sapesse, si tratta di un interessante survival horror sviluppato dal team italiano Storm in Tea Cup. Come precedentemente annunciato, il gioco vedrà la luce su PS4, Xbox One e PC nel primo ...

Siamo ormai in pieno clima Gamescom 2018 e THQ Nordic ha deciso di offrire ai giocatori parecchio materiale dedicato ai suoi titoli.Se poco tempo fa abbiamo ammirato in azione Darksiders 3, stavolta è il turno di Biomutant.Come segnala Gematsu, la compagnia ha pubblicato un trailer, video di gameplay e una serie di immagini.

La Gamescom 2018 ha ufficialmente preso il via con la cerimonia di apertura e sono già parecchie le novità provenienti dall'importante manifestazione.Tra gli assoluti protagonisti si segnala Darksiders 3 che, come riporta Gematsu, è tornato a mostrarsi con moltissimo materiale.Nello specifico, possiamo ammirare un nuovo trailer, un video di gameplay e alcune immagini.

Gamescom 2018 : Kassandra e Alexios si mostrano nei nuovi trailer di Assassin's Creed Odyssey : Per celebrare l'inizio della Gamescom 2018, Ubisoft ha rilasciato due nuovi trailer per Assassin's Creed Odyssey.I due trailer, segnalati da Dualshockers, si concentrano sulle figure dei due protagonisti dell'atteso nuovo episodio. Per chi non lo sapesse, Assassin's Creed Odyssey presenta due protagonisti giocabili, Kassandra e Alexios. Per dare la stessa importanza a entrambi questi personaggi, Ubisoft ha deciso di pubblicare lo stesso trailer ...

Gamescom 2018 : alle 16 : 30 seguite in diretta Inside Xbox di Microsoft : Dopo la cerimonia di apertura che è stata caratterizzata da alcuni annunci ma che non ha di certo lasciato a bocca aperta, molti videogiocatori e fan di Microsoft sperano in novità importanti nel corso della puntata di Inside Xbox organizzata in occasione della Gamescom 2018.L'appuntamento è fissato alle 16:30 ore italiane di oggi pomeriggio con un evento che sarà visibile attraverso il canale YouTube di Xbox o attraverso il canale Twitch ...

Gamescom 2018 : Trials Rising arriva a febbraio su PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : In occasione di Gamescom, Ubisoft ha annunciato che Trials Rising, il nuovo capitolo dell'avvincente serie in motocicletta Trials, sarà disponibile in tutto il mondo dal 12 febbraio 2019 su sistemi di intrattenimento PlayStation®4, sulla famiglia di dispositivi Xbox One, che include Xbox One X, su Nintendo SwitchTM e PC Windows. I giocatori selezionati per partecipare alla Closed Beta potranno provare la competizione multiplayer dal 13 al 16/17 ...

Gamescom 2018 : Life is Strange 2 - anteprima : "I miei poteri potrebbero non durare", esclama Max con una punta di malinconia. Chloe non si lascia intristire da queste parole e, di getto, ribatte: "Non importa... noi sì. Per sempre." A questo punto, coloro che hanno amato profondamente quella che è da molti considerata come l'opera più significativa di Dontnod, dovrebbero già avere le lacrime agli occhi. La piccola/grande Odissea di Life is Strange è una storia memorabile, capace di ...