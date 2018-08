Gabrio Gentilini debutta con la “La Bisbetica Domata”

romadailynews

(Di martedì 21 agosto 2018) Dopo un recente passato come protagonista del teatro musicale italiano e un debutto lo scorso autunno nella fiction televisiva,, attore e performer di 29 anni originario di Forlì, fa ora il suo ingresso nella prosa teatrale con lo spettacolo di Shakespeare “La, in scena al Globe Theatre di Roma dal prossimo 31 agosto. Nello spettacolo, con la regia, traduzione e adattamento di Loredana Scaramella,interpreta il duplice ruolo del servitore Curzio e del vecchio mercante Vincenzo, in un allestimento che traspone il classico shakespeariano alla fine degli Anni ’30 del Novecento portando avanti una riflessione profonda e arguta sul teatro come specchio amplificante della vita e sul rapporto fra artista e potere, oltre che una esilarante rappresentazione della guerra fra i sessi.fa così il suo debutto nella prosa teatrale dopo una carriera di ...