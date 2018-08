Frosinone | uccide i figli nel sonno Poi si toglie la vita

Frosinone - uccide i due figli a fucilate. Poi si toglie la vita : Frosinone, uccide i due figli a fucilate. Poi si toglie la vita È successo a Esperia, piccolo paese sui monti Ausoni. L’uomo, ex ferroviere di 65 anni, ha atteso che la moglie uscisse di casa per andare all'ufficio postale prima di compiere la mattanza Parole chiave: ...

Frosinone - pensionato uccide i figli di 26 e 18 anni e si suicida : gli ha sparato nel sonno : Un uomo di 70 anni ha ucciso i due figli e poi si è tolto la vita, nel Frusinate. L’omicidio-suicidio è avvenuto a Esperia, in provincia di Frosinone, dove il pensionato ha ucciso il figlio di 26 anni e la figlia di 18 a colpi di arma da fuoco. La tragedia, secondo quanto si è appreso, è avvenuta in casa intorno alle 7 di stamani quando la moglie dell’uomo era uscita e non c’era. Secondo Il Messaggero l’autore della a strage ...

Frosinone - uccide i figli e si suicida : 10.13 Tragedia familiare stamane a Esperia,un piccolo paese dei monti Ausoni in provincia di Frosinone. Un 65enne ha ucciso a colpi di fucile la figlia di 18 e il figlio di 25, poi si è suicidato. Ferroviere in pensione, ha raggiunto i figli in piazza Consalvo e ha aperto il fuoco. Alla mattanza è sfuggita la moglie, che si trovava dentro l'ufficio postale. Dai primi accertamenti sembra che l'uomo non riusciva a accettare la malattia ai reni ...

Frosinone - uccide padre con 4 coltellate : 14.23 Tragedia familiare ad Esperia, in provincia di Frosinone, dove un 40enne ha ucciso il padre di 68 anni, pensionato, con 4 coltellate. Il delitto è avvenuto al culmine di una lite. La vittima, Antonio Teoli,ha tentato di difendersi colpendo a sua volta il figlio, che dopo il delitto ha chiamato i Carabinieri. Il 40enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Sul fatto indagano i militari della compagnia di Pontecorvo e del ...

Frosinone - lite in casa finisce nel sangue : 30enne uccide il padre : E' finita nel sangue una lite tra padre e figlio in provincia di Frosinone, dove un trentenne è accusato di aver ucciso, forse con un coltello, il papà di circa 70 anni. Il fatto si è verificato nella ...