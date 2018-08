Frosinone | pensionato uccide i figli e si suicida

blogo

(Di martedì 21 agosto 2018) A Esperia, un paesino nei monti Ausoni in provincia di, si è consumata una tragedia famigliare. Un uomo di 65 anni, un ferroviere in pensione, ha ucciso iIsabella, di 18 anni, e Mariano, di 25. La più giovane era affetta da una malattia ai reni e secondo i primi accertamenti condotti dagli inquirenti, sembra che il padre non avesse accettato questo problema dellaa.Il fatto è avvenuto poco dopo le 7:30 di stamattina, quando i ragazzi ancora dormivano. Isabella si era appena diplomata, mentre ilo maggiore lavorava a Roma come chimico e si trovava a Esperia per le vacanze estive. Si è salvata la moglie, che era andata alle Poste. Il marito ha atteso che lei uscisse per compiere questo tragico gesto. Ha prima sparato con un fucile aiche dormivano, poi ha sparato a se stesso. La donna ha sentito i colpi di arma da fuoco ed è rientrata in casa, ma ha ...