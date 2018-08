“Forza | entra nella lavatrice” Resta solo con la baby-sitter e inizia l’incubo

caffeinamagazine

(Di martedì 21 agosto 2018) L’avevano lasciato a casa dacon la, una donna di cui si fidavano ciecamente e della quale non avevano mai sospettato in passato. E hanno scoperto, soltanto ore e ore dopo, che quello che stava accadendo all’interno dell’abitazione era qualcosa di terribile, un vero e proprio incubo per qualunque genitore. Il piccolo Kacper, 2 anni appena, si è così ritrovato infilato all’interno della lavatrice. Una scena agghiacciante ripresa in un video dalla sua stessa aguzzina, una sequenza dove si sente il bambino piangere disperato e premere con la mano contro il portello dell’elettrodomestico nel disperato tentativo di aprirlo. Le indagini della polizia permesso di rinvenire anche una fotografia sui social dove il minore viene costretto a fumare una sigaretta, obbligato dalla stessache aveva perso completamente la testa. (Continua ...