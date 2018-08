Ford Ranger Raptor - Il Raptor arriva in Europa

quattroruote

(Di martedì 21 agosto 2018) Laha confermato ufficialmente che ilarriverà anche sul mercato europeo. La versione più performante del pick-up statunitense è stata svelata in Germania, durante il Gamescom di Colonia, una delle più importanti fiere di videogiochi a livello globale: il nuovo, infatti, sarà tra i vari modelli disponibili nel simulatore di guida Forza Horizon 4. Nato per loff-road. Ilarriverà innellestate del 2019 come diretta evoluzione della versione americana, dalla quale riprenderà totalmente la meccanica. Dentro al cofano sarà presente un 2.0 EcoBlue biturbo diesel da 213 CV e 500 Nm abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e a un sistema di trazione integrale con Terrain Management System. Questultimo prevede sei differenti modalità di guida, pensate per adattarsi alle varie superfici che il pick-up dovrà affrontare: oltre alle impostazioni ...