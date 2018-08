FONDAZIONE ALAMO Dall' artigianato alla tecnologia | così le idee diventano impresa

ilsussidiario

(Di martedì 21 agosto 2018) Oggi alle 17 si terrà al Meeting un workshop di. Quattro storie per aiutare chi ha nel cassetto il sogno di creare un'attività. MARCO BISCELLA(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 06:24:00 GMT)PREMIO/ Trasformare ledegli under 35 in imprese: al via la seconda edizione, int. a M. Saporiti/ Imprenditori e manager per sostenere giovani "con" di business, di M. Saporiti