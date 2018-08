Folgorato mentre lavora su un palo della luce | muore operaio 33enne

Piombino - Folgorato da fulmine mentre è in spiaggia : 48enne salvato in extremis : Un uomo è stato folgorato da un fulmine mentre era sulla spiaggia di Vignale-Riotorto, a Piombino. Colpito da arresto cardiaco, è stato salvato grazie all'intervento di un medico e un infermiere che si trovavano nei dintorni. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Paura anche a Paola (Cosenza): due fratelli sono stati colpiti da un fulmine mentre passeggiavano sul bagnasciuga.Continua a leggere