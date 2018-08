Fitness | la guru Jill Cooper compie 50 anni e svela i segreti della longevità

meteoweb.eu

: Fitness, la 'guru' Jill Cooper compie 50 anni e svela segreti longevita' - angelnolimits : Fitness, la 'guru' Jill Cooper compie 50 anni e svela segreti longevita' -

(Di martedì 21 agosto 2018) La regina del50e condivide isua perfetta forma fisica., americana di nascita ma romana d’adozione, è nota al grande pubblico per la partecipazione a show televisivi come ‘Pechino Express’, ‘Amici’ e ‘Grande Fratello’. La ‘’ del, che fa lezioni con il suo metodo d’allenamento sul canale ‘HSE24 e sul suo sito www..it, ha deciso dire isua. “Non solo allenamento. La battaglia contro l’invecchiamento si combatte ogni giorno con costanza a colpi di sana alimentazione, integratori, sorrisi e pensieri positivi”, sottolineache si prepara anche al debutto in libreria con il primo romanzo liberamente ispirato alla sua vita. Ecco i suoi 5per rimanere in forma: 1) Allenamento. “Il tuo corpo è ...