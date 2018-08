Firenze Abbandona moquette vicino ai cassonetti | multa di 600 euro

Arezzo : cucciolata abbandonata sull’A1 vicino Firenze - salvata dalla Polstrada : Sette cuccioli di cane e la loro mamma, ieri pomeriggio, sono stati abbandonati sull’A1, nell’area di servizio Arno in direzione Roma: i meticci sono stati notati da una signora che, in auto, stava transitando in zona. La donna ha subito chiamato il 113 e la Polizia Stradale ha inviato sul posto una delle oltre 40 pattuglie messe in campo dal Compartimento della Toscana sulle principali arterie della regione, al fine di assicurare un ...

Firenze - abbandona 46 gatti nel suo appartamento e se ne va in America : I gatti erano malnutriti e in scarse condizioni di salute. A segnalarne la presenza in un piccolo appartamento in via Lulli a Firenze sono stati alcuni vicini di casa dell’affittuario, che attualmente si trova in America.Continua a leggere

