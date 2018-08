Fiorentina | il ricordo di Corvino per Astori è commovente

calcioweb.eu

(Di martedì 21 agosto 2018) Ancora non è iniziata la stagione in casa, la partita contro la Sampdoria è stata rinviata in seguito alla tragedia del crollo del ponte Morandi. Presenta il nuovo campionato Pantaleoai microfoni di Skysport: "Laparte con il dolore per la perdita dello scorso anno di Davide, del suo capitano. Siamo ancora pieni di dolore. Dall'altra parte siamo la squadra più giovane del campionato, figlia del ciclo partito l'anno scorso e condiviso anche dallo stesso Davide. Siamo fiduciosi, la nostra proprietà ha fatto un grande sforzo, tenendo i migliori e migliorando la rosa con nuovi innesti. Questo ci fa ben sperare anche per il presente. Spero che sarà unamigliore di quella dello scorso anno, vogliosa e agguerrita. Scenderemo in campo per ripagare gli sforzi della città e della proprietà".