Fiorello torna su Rai1 | il suo nuovo show è stato rinviato

Fiorello torna su Rai 1 / "Nuovo show in onda per quattro lunedì dal 19 novembre 2018" : Fiorello torna su Rai 1. TvZoom lancia l'indiscrezione sul suo ritorno in prima serata: "Nuovo show in onda per quattro lunedì dal 19 novembre 2018"(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:50:00 GMT)

Fiorello torna in RAI : la società Ballandi chiede autorizzazione al Sindaco di Roma - Virgina Raggi : Fiorello torna in Rai: queste le ultime news relative allo showman siciliano. L’eclettico e istrionico Fiorello, dalla straordinaria simpatia, mattatore a tutto tondo è pronto per un nuovo show in Rai? Pare proprio di sì! La Ballandi chiede autorizzazione al Sindaco di Roma Già tempo fa vi avevamo informato del ritorno in Rai di Fiorello che a suo dire sarà verso novembre 2018, ma ora la cosa sembra prendere più forma dal momento che la nota ...

Rai - Virginia Raffaele torna con uno show tutto suo. Fiorello vicino alla conferma e si fa il nome di Roberto Benigni : Sorpresa dell’ultim’ora: Virginia Raffaele torna in Rai con un one woman show. L’annuncio è arrivato nel corso della presentazione dei palinsesti di Roma, dopo la tappa milanese, con la comica salita sul palco con il dg Mario Orfeo. “Torno in Rai, in quale forma non lo so, ma da dicembre in poi”, ha detto la showgirl. “Dai facciamo in primavera”, ha rilanciato il dirigente a cui ha risposto a tona ...

Palinsesti Rai - Alberto Angela trasloca su Rai 1 - mistero sulla presenza di Fiorello. Elisa Isoardi torna alla Prova del cuoco : Negli studi Rai di via Mecenate sono stati presentati alla stampa i Palinsesti della prossima stagione tra novità, esclusioni e riconferme. Alberto Angela trasloca su Rai1, come avvenuto lo scorso anno con il riconfermato Che tempo che fa di Fabio Fazio, e lo farà con Ulisse e con Stanotte a Pompei in onda al sabato sera per tre settimane. Subito dopo dal 27 ottobre spazio al nuovo Portobello affidato ad Antonella Clerici. Anche quest’anno ...