Fiorello | salta l’accordo con la Rai | cancellato lo show in programma quest’autunno

(Di martedì 21 agosto 2018) Sembrava già tutto chiuso per ildisu Rai 1 che avrebbe sancito il suo ritorno in prima serata sulla rete ammiraglia e invece lo spettacolo èto. A rivelarlo è il settimanale Chi, secondo cui le trattative per unoautunnale prodotto dalla società Ballandi erano in fase avanzata ma Rosarioe la tv pubblica non avrebbero trovatosu una serie di questioni organizzative e produttive, inclusa l’idea delloman di andare in onda da un palatenda come già era accaduto nel 2009 per ilandato in onda su Sky Uno da un tendone appositamente creato a Piazzale Clodio a Roma. Dunque, nessun ritorno nel prime time di Rai 1 per, almeno nell’autunno 2018. L'articolol’accordo con la Rai:loinquest’autunno proviene da Il Fatto Quotidiano.