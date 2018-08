Fiorello | a rischio il varietà su Raiuno Lo showman | «Ma io sono prontissimo»

vanityfair

(Di martedì 21 agosto 2018) Era tutto pronto, o quasi. La location, il periodo di messa in onda, persino la spalla con cui condividere il palco. Eppure non se ne farà niente, almeno per il momento. Come anticipato dal settimanale Chi e confermato da Repubblica, lo show disuè infatti rinviato a data da destinarsi. Le trattative per il programma, prodotto dalla società Ballandi, erano in fase avanzata mae la tv pubblica non avrebbero trovato l’accordo su una serie di questioni organizzative e produttive. Non solo: il sito dove loavrebbe voluto allestire il teatro tenda da cui trasmettere, nell’area romana di Tor di Quinto, è ora sotto inchiesta per abuso edilizio. https://twitter.com//status/1010777128961536000 Lo stop, a seguito delle indagini a carico dell’imprenditore Giuseppe Viggiano e del successivo sequestro dell’area, arriva nelle ultime ...