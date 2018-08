Finali Coppa Davis 2019 | si giocherà a Madrid? L’indiscrezione di Marca | battuta Lille

Finali Coppa Davis 2019 : il calendario completo. Data - programma - orari e tv : Le Finali della Coppa Davis 2019 si disputeranno dal 18 al 24 novembre: l’Insalatiera si assegnerà al termine di un’intensa settimana a Madrid (Spagna) o a Lille (Francia). La rivoluzione voluta dalla ITF, infatti, prevede che la consueta competizione tennistica per Nazione si disputi con una nuova formula che prevede la partecipazione di 18 formazioni, divise in sei gironi da tre squadre ciascuno. Le vincitrici dei sei ...

Calendario Coppa Davis 2019 : date e programma. Dal turno preliminare alle Finali : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale. Prima ...

Supercoppa Europea - la rivincita di Simeone : è il primo a battere il Real in tre differenti Finali : Un poker per sognare, quattro reti per stendere il Real Madrid e alzare al cielo di Tallinn la terza Supercoppa Europea della propria storia. Tre su tre per i colchoneros che, quando arrivano in ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : tutti i Finalisti. Italia a Samsun con Mauro Nespoli e Marcella Tonioli : Sono stati rivelati i qualificati alle Finali della Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco. Gli atti conclusivi del circuito internazionale si disputeranno a Samsun (Turchia) e l’Italia sarà presente con Mauro Nespoli (olimpico) e Marcella Tonioli (compound). Mauro Nespoli, lo scorso anno Campione del Mondo con la squadra, occupa la terza posizione in classifica esclusivamente alle spalle dei sudcoreani Lee Woo Seok (numero 2 del ...

Coppa Canottieri : Sporting Eur Finalista in tre categorie - CC Aniene e CT Eur indue : Continua a leggere per il risultato e la cronaca delle semifinali Assoluti >>> Totti premiato per il gol piu' bello del torneo

Hockey su pista - Europei 2018 : c’è Andorra tra l’Italia e le semiFinali - vincere per dimenticare la prima sconfitta e puntare alla coppa : dimenticare in fretta la prima sconfitta del torneo e vincere per proiettarsi verso le semifinali con rinnovata fiducia. L’Italia sfiderà Andorra stasera, venerdì 20 luglio, alle ore 17.30 nel match valido per i quarti di finale degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri hanno concluso il gruppo B in seconda posizione alle spalle dei padroni di casa spagnoli, che ieri hanno inflitto ai ragazzi guidati dal ct ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : i risultati delle Finali delle specialità olimpiche : A Lucerna, in Svizzera, oggi si sono disputate le finali delle specialità olimpiche della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’Italia è assente, avendo preferito concentrarsi sugli Europei di inizio agosto. Di seguito tutti i podi delle 14 gare. Si chiude così il circuito maggiore per la stagione 2018. Due senza senior femminile 1 Nuova Zelanda 7’07″20 2 Canada 7’07″63 3 USA 2 7’17″69 Due senza senior ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : azzurri a caccia della qualificazione alle Finali di Samsun - Nespoli proverà a bissare il successo di Salt Lake City : La Coppa del Mondo di Tiro con l’arco si trasferisce a Berlino dal 16 al 22 luglio per la quarta tappa stagionale, l’ultima prima delle Finali di Samsun (Turchia). La tappa tedesca sarà perciò l’ultima chance di strappare la qualificazione per la Turchia per gli arcieri che non si sono già garantiti il pass tramite le tre tappe precedenti. Mauro Nespoli si è garantito un posto nelle Finali grazie alla straordinaria vittoria ...

Sand Volley : Supercoppa - Scandicci-Baronissi e Monza-Casalmaggiore le semiFinali : ... seconda tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour , l'evento estivo organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che porta, nelle più belle spiagge italiane, la grande ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : i risultati delle Finali delle specialità non olimpiche : A Lucerna, in Svizzera, oggi si sono disputate le finali delle specialità non olimpiche della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’Italia è assente, avendo preferito concentrarsi sugli Europei di inizio agosto. Quattro le specialità andate in scena: il singolo pesi leggeri, maschile e femminile, ed il quattro di coppia pesi leggeri, maschile e femminile. Nel singolo pesi leggeri femminile vittoria della Germania in 7’39″21 davanti ...

Francia-Croazia per la Coppa del Mondo : cifre e curiosità su tutte le Finali disputate : Su 21 edizioni dei Mondiali di calcio, quella in programma domani alle 17 ora italiana a Mosca sara' la finale numero 20. Nel 1950, infatti, non ci fu una vera finale e la Coppa Rimet sarebbe stata assegnata al termine di un girone all'italiana in cui erano inserite le quattro vincitrici dei gironi del primo turno. Francia-Croazia sara' la nona finale [VIDEO] che vedra' in campo esclusivamente squadre europee. Le due finaliste di Mosca La ...

Coppa Italia di Sand Volley 4X4 - il torneo Samsung alle fase Finali : Samsung Lega Volley Summer Tour: ecco le semifinaliste della 20^ Coppa Italia di Sand Volley 4X4. Domenica le finali alla Beach Arena di Lido di Camaiore La bellezza della Versilia e il calore del Lido di Camaiore: un mix perfetto per questa prima giornata del Samsung Lega Volley Summer Tour, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che porta la grande pallavolo di Serie A nelle migliori spiagge ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : Alice Sotero e Riccardo De Luca in trionfo nella staffetta mista! : L’Italia mette il punto esclamativo nelle Finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: Alice Sotero e Riccardo De Luca, con una straordinaria rimonta vincono la staffetta mista, confermando la buona tradizione stagionale che ha visto gli azzurri trionfare in tre occasioni su cinque con altrettante coppie diverse in questa gara. Alice e Riccardo sono partiti così così nel nuoto e nella scherma, accumulando un ritardo non indifferente ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : settimo Giuseppe Mattia Parisi - undicesimo Riccardo De Luca : Niente da fare per l’Italia nelle Finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: nella finale maschile, nonostante l’ottima prestazione di giovedì nel ranking round di scherma, oggi Giuseppe Mattia Parisi e Riccardo De Luca si sono classificati rispettivamente al settimo ed all’undicesimo posto. Doppietta sudcoreana, vittoria di Jinhwa Jung con 1431 punti davanti a Woongtae Jun, secondo con 1426, che brucia l’irlandese ...